Secretario de Energía prevé que el estrecho de Ormuz será reabierto a más tardar en el verano

En medio de la incertidumbre que rodea en torno a la guerra sostenida por Estados Unidos en contra de Irán y sobre el cierre a la navegación implementado por la República Islámica en el estrecho de Ormuz, Chris Wright, secretario de Energía, anticipó que el tránsito de embarcaciones con petróleo y otros productos podría reanudarse en esa región a más tardar el verano.

Durante una entrevista concedida al programa “Squawk Box”, el cual transmite la cadena de televisión CNBC, el republicano de Colorado anticipó que la reactivación del comercio a través de litoral compartido entre Irán y Omán está muy cerca de producirse.

“El tráfico marítimo fluirá a través del estrecho de Ormuz, ya saben, tan pronto como sea posible, pero sin duda en algún momento de este verano como muy tarde”, mencionó.

Aunque el presidente Donald Trump se muestra renuente a poner en marcha una ofensiva militar más poderosa y centrada en el estrecho donde hasta el 28 de febrero solía transitar 20% del petróleo destinado al comercio global, Chris Wright abrió la posibilidad de echar mano de esa opción si el gobierno de Teherán continúa reacio a permitir la navegación.

“Si sigue manteniendo como rehén a la economía mundial, el ejército de Estados Unidos forzará la reapertura del estrecho de Ormuz, pero eso no es tarea fácil. Ya hemos dado los primeros pasos en ese sentido, pero lo mejor es llegar a un acuerdo y no tener que usar la fuerza militar”, subrayó.

Actualmente, en el estrecho de Ormuz existen dos bloqueos que impiden la navegación. (Crédito Archivo EFE)

El funcionario de 61 años considera que Estados Unidos podría verse beneficiado de la confusión que prevalece en la Republica Islámica ante el desconocimiento sobre quién está asumiendo las decisiones del gobierno.

“Hay divisiones dentro del régimen, todo esto podría conducir en última instancia a un cambio de régimen en Irán, lo cual sería enormemente beneficioso para la región, para Estados Unidos y, por supuesto, para los más de 90 millones de iraníes”, indicó.

Aunque Xi Jinping, presidente de China, le indicó a Donald Trump no estar a favor de que el estrecho de Ormuz continúe bloqueado, el mandatario estadounidense todavía no encuentra la manera de pactar con Irán y eso ha dado pie a que un bloque de países europeos comience a organizarse en busca de hacer fuerza y permitir la reactivación del comercio en Medio Oriente a través del mar.

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