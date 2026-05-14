EE.UU. afirma que Irán perdió el 90 % de su capacidad militar, pero sigue siendo una amenaza.

El Ejército de Estados Unidos aseguró este jueves que la capacidad militar de Irán se ha degradado en un 90 % tras la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv, aunque advirtió que Teherán todavía conserva capacidad para amenazar a sus vecinos y desestabilizar Medio Oriente.

Durante una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado, el comandante del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el almirante Brad Cooper, afirmó que la infraestructura militar iraní sufrió daños “significativos” desde el inicio de los bombardeos el pasado 28 de febrero.

“La capacidad de Irán para amenazar a sus vecinos y a los intereses de Estados Unidos se ha degradado dramáticamente”, declaró Cooper ante los legisladores estadounidenses.

.@CENTCOM Commander Adm. Brad Cooper: "[Iran's] capability has been significantly degraded. If I just use my own professional experience, in 100 transits through the Strait of Hormuz, you would typically see 20-40 fast-boats; lately, we've seen two or three." @centcomcdr pic.twitter.com/8pWaMFpKQ9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 14, 2026

El jefe militar sostuvo que los ataques destruyeron “el 90 % de su base industrial de defensa”, incluyendo instalaciones vinculadas a drones, misiles y capacidades navales, lo que retrasaría durante años cualquier intento de reconstrucción militar iraní.

No obstante, Cooper advirtió que Irán “sigue siendo un país muy grande” y mantiene “una capacidad moderada o pequeña” para atacar infraestructura energética y objetivos regionales, especialmente en el Golfo Pérsico.

Las declaraciones se producen en medio de una tregua frágil entre Washington y Teherán, un mes después del alto el fuego alcanzado tras semanas de enfrentamientos directos. El conflicto elevó las tensiones en el estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial.

Pese al optimismo expresado por el Pentágono, algunos reportes de inteligencia filtrados a medios estadounidenses señalan que Irán todavía conservaría parte importante de su arsenal de misiles y lanzadores móviles ocultos en instalaciones subterráneas. El almirante evitó confirmar esas versiones y aseguró que “los datos publicados en fuentes abiertas no son precisos”.

Analistas consideran que, aunque la ofensiva debilitó significativamente la capacidad convencional iraní, Teherán aún mantiene herramientas de presión regional a través de ataques asimétricos, drones y milicias aliadas en Medio Oriente.

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