Trump pide a Irán liberar a ocho mujeres en la antesala de las negociaciones de paz

Donald Trump pidió la liberación de un grupo de mujeres condenadas a muerte, en lo que definió como un gesto clave de “buena voluntad” en medio de una crisis marcada por tensiones políticas y denuncias de violaciones a derechos humanos.

A través de su red Truth Social, Trump hizo un llamado directo a los líderes iraníes: “Agradecería enormemente la liberación de estas mujeres… ¡Por favor, no les hagan daño! “¡Sería un excelente comienzo para nuestras negociaciones!”, escribió.

El mensaje, que retoma información difundida por activistas, señala que al menos ocho mujeres estarían en riesgo inminente de ejecución. Entre ellas figura Bita Hemmati, detenida durante protestas contra el régimen iraní a inicios de año, así como la adolescente Diana Taherabadi, de 16 años, y la activista kurda Ensieh Nejati.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, Hemmati fue acusada de delitos como alterar la seguridad nacional y participar en manifestaciones, cargos que organizaciones internacionales suelen cuestionar por su falta de garantías procesales.

Reportes de HRANA apuntan a un contexto más amplio de represión. La agencia, que documenta violaciones a derechos humanos en Irán, señala que más de 50 mil personas fueron detenidas durante recientes protestas. Además, estimaciones del mismo entorno opositor indican que más de 300 ejecuciones se registraron solo en el primer mes de 2026.

Aunque no todos los casos mencionados en la publicación han podido ser verificados de manera independiente, organizaciones de derechos humanos han denunciado de forma reiterada el uso de juicios sumarios y castigos severos contra manifestantes en la República Islámica.

El llamado de Trump no solo tiene una dimensión humanitaria, sino también estratégica. Al vincular la liberación de las mujeres con el inicio de las conversaciones, el mandatario introduce un elemento de presión política en un proceso diplomático que ya enfrenta múltiples obstáculos.

En redes sociales, se ha creado una discusión sobre este tipo de exigencias; algunos creen que puede funcionar como una señal de liderazgo en materia de derechos humanos y otros advierten que podría tensar aún más la relación con Teherán, especialmente si el gobierno iraní percibe la solicitud como una injerencia directa.

To the Iranian leaders, who will soon be in negotiations with my representatives: I would greatly appreciate the release of these women. I am sure that they will respect the fact that you did so. Please do them no harm! Would be a great start to our negotiations!!! Thank you for… pic.twitter.com/HOs3OYzDVT — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 21, 2026

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