Trump: Irán es “fuerte y orgulloso”, pero “no tiene otra opción” que negociar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán aún no acepta un acuerdo para poner fin a la guerra porque sus líderes son “fuertes” y “orgullosos”, aunque aseguró que eventualmente “no tienen otra opción” que negociar con Washington, según una entrevista concedida a NBC News.

“Son fuertes, orgullosos, hay cosas que nunca pensaron que harían y que tendrán que hacer. No tienen otra opción, y lleva un tiempo”, declaró Trump a la periodista Kristen Welker, al referirse a las conversaciones entre ambos países.

Según NBC News, el mandatario defendió el ritmo de las negociaciones y rechazó las críticas de quienes exigen una solución rápida al conflicto, que esta semana entró en su cuarto mes de guerra.

Trump defiende las negociaciones con Irán

Trump comparó la situación con la guerra de Vietnam y sostuvo que resolver una confrontación de esta magnitud requiere tiempo.

Además, reiteró que Estados Unidos ha destruido gran parte de la capacidad militar iraní, incluidas fábricas de drones, plataformas de lanzamiento y centros de producción de misiles.

No obstante, aseguró que Teherán aún conserva parte de su arsenal militar, que estimó entre el 21% y el 22% de su capacidad original.

Irán exige acceso a fondos congelados

Por su parte, un alto funcionario de la República Islámica de Irán declaró a CNN que cualquier acuerdo con Washington dependerá de que la administración Trump autorice la liberación de 24,000 millones de dólares en fondos iraníes congelados.

“Si él (Trump) quiere llegar a un acuerdo con Irán, estos 24 mil millones de dólares son una prueba de la confianza que Irán quiere tener con Trump; esta es una prueba que Estados Unidos debe superar y se abrirá el camino”, afirmó el funcionario.

Estados Unidos e Irán han intercambiado durante semanas borradores de un posible acuerdo de paz mediante mediadores paquistaníes. Sin embargo, ambas partes mantienen posturas contradictorias sobre el estado de las conversaciones: mientras Teherán sostiene que están estancadas, Trump insiste en que las negociaciones siguen avanzando e incluso ha sugerido que podría anunciarse un acuerdo durante el fin de semana.

Sigue leyendo: