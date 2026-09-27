Niña de 4 años muere tras ser encontrada dentro de un bote con agua en Georgia

Una niña de 4 años murió en Georgia después de que su padre la encontrara inconsciente dentro de un contenedor con agua y peces en el baño de su vivienda, en un incidente que las autoridades investigan como una tragedia accidental.

Jayde Wooten fue localizada el pasado fin de semana en la vivienda de su familia, ubicada en el bloque 1200 de Rocky Creek Road, en Macon.

Los primeros respondedores llegaron al lugar poco antes de las 2:00 p. m. y encontraron a la menor recibiendo maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en la entrada de la casa, de acuerdo con un informe del incidente revisado por WGXA.

Jayde fue trasladada posteriormente a un centro médico, donde fue declarada muerta ese mismo día, informó la Oficina del Sheriff del condado de Bibb.

El padre encontró a la niña dentro del contenedor

De acuerdo con el informe, el padre de la menor, Maleek Wooten, acababa de regresar a casa cuando se dio cuenta de que Jayde no estaba en su habitación.

El hombre preguntó a la madre de la niña, Jordenn Jones-Wooten, quien le dijo que había visto a Jayde por última vez mientras comía en la cocina antes de quedarse dormida.

Maleek comenzó a buscarla por las distintas habitaciones de la vivienda. Al no encontrarla, salió al exterior para preguntar a los vecinos si habían visto a la niña.

Poco después escuchó gritar a la madre de Jayde y regresó rápidamente a la casa.

Según el informe, encontró a su hija dentro de un bote de basura ubicado en el baño. El recipiente contenía agua y peces.

El padre sacó a la niña del contenedor y la llevó al exterior mientras buscaba ayuda.

Vecinos intentaron reanimarla

Una vecina declaró a los investigadores que la madre de Jayde también había salido en busca de ayuda y llegó hasta su vivienda.

La mujer y otra vecina se turnaron para practicarle RCP a la niña antes de que llegaran los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Bibb.

Una de las vecinas dijo a los investigadores que durante las maniobras Jayde expulsó líquido por la boca y abrió brevemente los ojos. La mujer la colocó de lado para ayudar a despejar sus vías respiratorias.

La segunda vecina declaró que no pudo detectar el pulso de la niña mientras intentaba reanimarla, según los documentos revisados por WGXA.

Los servicios de emergencia trasladaron posteriormente a Jayde a un centro médico, donde fue declarada muerta.

La causa de muerte todavía no ha sido determinada

La autopsia de Jayde permanecía pendiente, por lo que la causa oficial de su muerte todavía no había sido determinada.

Una campaña de GoFundMe creada por la familia describió lo ocurrido como un “horrible accidente” y solicitó ayuda para cubrir los gastos funerarios y apoyar económicamente a los padres durante los próximos meses.

“Ningún padre debería tener que enfrentar este tipo de dolor”, señala la campaña.

El sistema escolar del condado de Jones, donde Jayde asistía a preescolar, expresó su tristeza por la muerte de una de sus estudiantes.

La institución envió sus pensamientos y oraciones a la familia, amigos, compañeros de clase y todas las personas que querían a la niña.

“Perdí a mi hija de 4 años”

La madre de Jayde, Jordenn Jones-Wooten, compartió en Facebook un mensaje en el que describió el dolor que atraviesa después de la muerte de su hija.

“Por favor, dejen de preguntarme si estoy bien”, escribió. “Sé que lo hacen con buenas intenciones. Sé que preguntan porque les importa”.

Pero explicó que no estaba bien y que había perdido a su hija de 4 años.

“No necesito que nadie arregle esto, porque esto no es algo que nadie pueda arreglar. Solo necesito que me permitan llorar a mi niña sin tener que fingir que estoy bien”, escribió.

La investigación permanece abierta mientras las autoridades esperan los resultados de la autopsia para establecer oficialmente la causa de muerte de Jayde.

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