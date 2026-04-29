Hallan muerto a camionero hispano desaparecido en ruta entre Georgia y Florida

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó este miércoles que un cuerpo encontrado en la costa de Georgia corresponde a Alejandro Jacomino González, el camionero hispano de 41 años que había sido reportado como desaparecido en un posible secuestro.

Las autoridades no precisaron el lugar exacto ni la fecha en que fue localizado el cadáver. Las divisiones del FBI en Tampa y Atlanta encabezan la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Desaparición en ruta y circunstancias sospechosas

González fue visto con vida por última vez en la madrugada del 17 de abril en un área de descanso de la autopista I-95, en dirección sur, en el condado de Brevard, Florida.

De acuerdo con el FBI, el conductor —quien contaba con licencia comercial CDL— había recogido varios vehículos el 16 de abril en el puerto de Brunswick, Georgia, con destino final en Miami.

Los registros indican que llegó a una parada de camiones en Grant-Valkaria alrededor de la 1:21 a. m., donde permaneció varias horas. Posteriormente, a las 7:49 a. m., el camión tomó una salida hacia el sur y luego giró hacia el norte. Poco después, se perdió todo contacto con el conductor.

Ese mismo día, el camión fue localizado en Port Wentworth, Georgia, sin González a bordo. Además, varios vehículos que transportaba habían desaparecido, lo que llevó a las autoridades a calificar el caso como “sospechoso”.

Vehículos recuperados y líneas abiertas de investigación

El FBI informó que tres de los vehículos que habían sido sustraídos del camión ya fueron recuperados en Florida, aunque no se han ofrecido detalles adicionales sobre posibles responsables.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación y solicitan la colaboración del público. Cualquier persona con información puede comunicarse al 1-800-CALL-FBI o enviar datos a través de los canales oficiales.

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