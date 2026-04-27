Trump aprueba propuesta de ciudadana de cambiar el acrónimo “ICE” por “NICE”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la propuesta de una ciudadana de cambiar el nombre del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) por Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas (NICE, por sus siglas en inglés).

Fue el pasado 24 de marzo que la usuaria de la red social “X”, que se identifica con el nombre de “Alyssa” (@alyssamariiee11), dio a conocer su idea donde le pide al presidente hacer el cambio del acrónimo “ICE” por “NICE”.

“Quiero que Trump cambie ICE a NICE (National Immigration and Customs Enforcement) para que los medios tengan que decir “agentes NICE” todo el día todos los días”, señaló la usuaria de “X”.

I want Trump to change ICE to NICE (National Immigration and Customs Enforcement) so the media has to say NICE agents all day everyday — alyssa (@alyssamariiee11) March 25, 2026

La idea de “Alyssa” pasó de ser una ocurrencia a una posibilidad luego de recibir la respuesta del mandatario estadounidense quien respondió en su red social Truth Social de que estaba de acuerdo.

“GREAT IDEA!!! DO IT” (“Gran idea. Háganlo”), respondió Trump a Alyssa Marie quien se identifica como periodista y seguidora de MAGA, según se lee en su cuenta de Instagram.

Surreal being posted by my favorite president @realDonaldTrump pic.twitter.com/ulcz1sMl2q — alyssa (@alyssamariiee11) April 27, 2026

De ser aprobada la propuesta de cambiar este acrónimo, las personas podrían referirse al personal de ICE como “agentes NICE” o “agentes agradables” en español, lo que podría ayudar a cambiar la imagen negativa de este agrupamiento anti inmigrante.

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