Inmigrantes con solicitudes de Green Card y otras visas tendrían que repetir huellas y fotografía

La agencia de Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) podría enviar pronto notificaciones a miles de inmigrantes que tienen procesos abiertos para una Green Card y otras visas, a fin de que repitan sus procesos biométicos: huellas dactilares, fotografía y firma.

Esta orden de revisión indica que todos los inmigrantes con procesos abierto, excepto aquellos que están a punto de recibir la naturalización, deberán repetir las revisiones de seguridad, según un reporte publicado primero por CBS News,.

“USCIS confirma que, en realidad, están obligando a todos, excepto a quienes se preparan para la ceremonia de naturalización, a someterse a una nueva toma de huellas dactilares y una revisión exhaustiva”, indicó en un mensje en X Charles Kuck, abogado de inmigración de la firma Kuck Baxter, con base en Georgia. “No hay explicación alguna, salvo que se trata de una demora intencional”.

El reporte agrega que los oficiales de revisan los casos en USCIS están determinando quiénes deberán pasar nuevos controles de seguridad y está suspendiendo algunos casos, mientras se implementan los cambios.

USCIS distribuyó la semana pasada una guía que instruye a sus funcionarios a volver a someter las solicitudes pendientes de diversos beneficios migratorios, como asilo, Green Card, lo cual incluye nuevas verificaciones de seguridad.

El objetivo es ampliar las verificaciones de seguridad, para revisar antecedentes, en coordinación con bases de datos del FBI, algo que ya se realizaba, pero con casos específicos.

La decisión de USCIS sigue una orden ejecutiva del presidente Donald Trump de febrero, para modificar los procesos legales para estancia permanente en EE.UU.

“Entre estos delincuentes se incluyen ciudadanos extranjeros con antecedentes penales que hayan entrado o permanecido en Estados Unidos infringiendo las leyes de inmigración estadounidenses o que intenten infringirlas”, dice la orden de Trump.

Las personas que solicitaron una Green Card por matrimonio o patrocinio familiar podrían ser de las más impactadas, según la guía interna de USCIS.

Los casos que serán revisados nuevamente son aquellos que se presentaron antes del 27 de abril, es decir, miles pendientes de decisión, aunque no queda claro si serán todos los casos.

Debido a estos cambios, las personas con procesos abiertos ante USCIS podrían enfrentar demoras en respuesta a sus peticiones de beneficios migratorios.

Este ajuste de la administración Trump sobre los procesos legales forma parte de los más de 500 cambios realizados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus diferentes agencias, incluida USCIS, sobre procesos legales, según un seguimiento realizado por el Migration Policy Institute (MPI).

“La administración ha retirado la protección legal temporal a más de 1,5 millones de personas con permiso humanitario, ha paralizado casi por completo el reasentamiento de refugiados y ha restringido severamente el acceso al asilo”, indica el reporte del MPI. También ha creado obstáculos, ralentizando así la concesión de la residencia permanente legal, visas temporales y la ciudadanía estadounidense”.

Se recomienda a los inmigrantes con procesos abiertos a solicitar asesoría de un abogado certificado, no notarios públicos, para determinar cómo atender sus casos.

La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) tiene una herramienta por estados y en español, para conectar con abogados de inmigración certificados: https://ailalawyer.com.

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