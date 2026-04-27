Nuevas reglas de USCIS: lo que debes revisar en mayo si esperas Green Card o permiso laboral

Miles de inmigrantes en Estados Unidos entran a mayo pendientes de una cita, una renovación o una respuesta migratoria. Y este mes llega con movimientos importantes de USCIS, que afectan trámites de green cards, permisos de trabajo y ajustes de estatus.

No se trata de un único cambio general para todos, sino de varias actualizaciones oficiales que impactan según el tipo de caso. Para muchas familias latinas, entender qué cambió puede evitar demoras, errores costosos o expectativas equivocadas.

Nuevas reglas de Uscis en Estados Unidos

Entre las novedades aparecen nuevas reglas para ciertos solicitantes de residencia, criterios más estrictos en algunos permisos laborales y fechas clave para quienes esperan avanzar con su green card.

El cambio más importante en mayo: green cards por empleo usarán fechas más restrictivas. USCIS confirmó que, en mayo de 2026, quienes soliciten ajuste de estatus por categorías laborales deberán usar la tabla de Final Action Dates del Departamento de Estado, y no la tabla más flexible de “Dates for Filing” que a veces permite presentar antes.

En la práctica, esto significa que algunas personas que pensaban presentar su solicitud este mes podrían tener que esperar más tiempo.

Es una noticia relevante para trabajadores patrocinados por empresas, profesionales especializados y familias que siguen estos procesos desde hace años.

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Permisos de trabajo: más controles y validez reducida en algunos casos

USCIS también informó en meses recientes ajustes vinculados a la revisión de permisos laborales, incluyendo períodos de validez más cortos en ciertas categorías y controles reforzados de seguridad.

Esto puede impactar especialmente a quienes esperan renovación de EAD, dependen del permiso para seguir trabajando, tienen procesos migratorios pendientes y/o necesitan evitar interrupciones laborales.

La recomendación más repetida por especialistas es renovar con suficiente anticipación y revisar la categoría exacta del caso.

El formulario I-131 es descargable a través del sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS). Crédito: Walter Cicchetti | Shutterstock

Menos extensiones automáticas en renovaciones

Otro cambio que sigue afectando en 2026 es el fin o limitación de algunas extensiones automáticas para permisos de trabajo presentados después de ciertas fechas. USCIS ya había anunciado modificaciones en este punto.

Para muchos inmigrantes esto es clave: asumir que el permiso “se extiende solo” puede generar problemas laborales si no aplica a su situación específica.

Cambio puntual desde mayo para jóvenes inmigrantes SIJ

Desde el 10 de mayo de 2026, USCIS aplicará una nueva política para solicitudes vinculadas al programa de Special Immigrant Juvenile (SIJ), una vía migratoria para ciertos menores vulnerables. La agencia indicó que ya no revocará automáticamente algunos formularios I-360 en determinadas circunstancias.

Es un cambio técnico, pero importante para quienes están dentro de ese proceso.

Qué deben hacer quienes esperan una green card o permiso

Mayo puede ser un mes sensible para muchos casos. Lo recomendable es revisar si tu categoría migratoria tuvo cambios, confirmar qué tabla usa USCIS este mes y chequear vencimiento de permiso laboral.

También es clave guardar recibos y notificaciones, evitar enviar formularios viejos y consultar ayuda legal confiable si tu caso es complejo.

El error más común: creer que todos los cambios aplican a todos

No existe una sola “nueva regla USCIS” que afecte igual a toda la comunidad inmigrante. Cada beneficio migratorio tiene categorías, fechas y requisitos distintos. Por eso, cuando circulan mensajes alarmantes sobre green cards o permisos, es clave revisar si realmente aplica a tu caso.

La inquietud es razonable. Para millones de latinos en Estados Unidos, un permiso de trabajo vigente o el avance hacia la residencia permanente no es solo un trámite. Es acceso a empleo formal, estabilidad familiar y posibilidad de planificar el futuro. Por eso, cualquier cambio de USCIS genera tanta preocupación.

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