Se redujo el empleo para inmigrantes mexicanos en EE.UU. durante el primer trimestre del año

Los operativos de ICE ordenados por el presidente Donald Trump incidieron de manera negativa en las oportunidades de trabajo para inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, al menos en los tres primeros meses del año.

De acuerdo con datos recabados por la Oficina de Censos de Estados Unidos a través de la Current Population Survey (CPS), una encuesta mensual implementada en hogares, desde el cuarto trimestre de 2024, las oportunidades laborales para inmigrantes de origen mexicano han venido disminuyendo.

Las cifras revelan que, hasta finales de marzo de este año, la ocupación de trabajadores mexicanos inmigrantes en Estados Unidos medida con datos desestacionalizados resultó de 6,820,779 personas.

De dicha cantidad, 4,176,546 fueron trabajadores de género masculino y 2,644,233 de género femenino.

En un comparativo con el primer semestre de 2025, la cifra de empleo resultó inferior en 664,589 puestos de trabajo ocupados por inmigrantes mexicanos.

De manera segmentada, en los meses de enero, febrero y marzo, el sector de la construcción se caracterizó por ser el principal empleador de estos extranjeros con 1,450,943 fuentes de trabajo.

Más atrás figuraron los sectores de alimentación, recreación y hospedaje; las manufacturas y los servicios profesionales y de administración, con 3,827,188 puestos de trabajo en conjunto destinados a inmigrantes mexicanos.

Los inmigrantes de origen mexicano que laboran en los campos estadounidense fueron menos con respecto al año pasado. (Crédito: Gosia Wozniacka / AP)

Durante el primer trimestre de este año, el sector que más sufrió un retroceso de plazas de trabajo dirigido a dichas personas fue la construcción con 300,986 ofertas menos.

Después se ubican los servicios profesionales y de administración con una disminución de 229,573 ocupaciones, las manufacturas con una caída de 89,060 y el sector agropecuario con 65,402 empleos menos.

Con respecto a la masa salarial o ingreso laboral acumulado anual obtenido por inmigrantes mexicanos, durante el primer trimestre de este año también resultó menor al mismo periodo analizado un año atrás.

En términos globales se indica que los inmigrantes mexicanos percibieron $368,646 millones de dólares, es decir $14,870 millones de dólares menos.

Otro dato obtenido por la CPS que llama la atención es que, al cierre del primer trimestre, también se produjo una disminución anual de la población mexicana inmigrante en edad de trabajar cercana al millón de personas, lo cual implicaría su retorno voluntario e involuntario a su nación de origen.

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