Remesas de EE.UU. a México caen en 2025, con riesgo de un año aún más complicado

Después de más de una década de crecimiento continuo, las remesas enviadas desde Estados Unidos a México registraron en 2025 una caída anual y también disminuyó el porcentaje del ingreso laboral que los trabajadores mexicanos inmigrantes destinaron a apoyar a sus familias.

De acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico) y estimaciones elaboradas con datos de la Current Population Survey (CPS) de Estados Unidos, en 2025 México recibió $61,791 millones de dólares en remesas, de los cuales $60,006 millones provinieron de Estados Unidos, es decir, el 97.1% del total.

Esto representó una disminución anual de 4.6% en el total de remesas y de 4% en las enviadas desde Estados Unidos. Se trata del fin de una racha de 11 años consecutivos de crecimiento.

Según el reporte, en 2025, los trabajadores mexicanos inmigrantes en Estados Unidos enviaron a México el 16.2% de su masa salarial anual. Esto significa que 83.8% de su ingreso laboral permaneció en Estados Unidos, destinado a gastos como vivienda, alimentación, salud, impuestos, seguridad social, pago de deudas e hipotecas, entre otros.

En términos absolutos, el ingreso salarial anual de los trabajadores mexicanos inmigrantes cerró el año en $369,325 millones de dólares, de ese monto, $60,000 millones se enviaron como remesas, por lo que, aproximadamente $309,319 millones de dólares se gastaron o permanecieron en Estados Unidos.

Ante el cuestionamiento de por qué están disminuyendo las remesas, analistas establecen diversos factores, como el menor empleo de trabajadores mexicanos inmigrantes en 2025, el retorno voluntario e involuntario a México de migrantes que antes enviaban dinero, además, de la ausencia o asistencia irregular al trabajo por temor a detenciones o deportaciones, como las principales.

Sin embargo, para México, el dato no es menor, pues las remesas representaron 3.36% del PIB de México, ligeramente por debajo del 3.5% registrado en 2024. Aunque la proporción es relevante, sigue siendo menor comparada con países como Nicaragua, con el 27.2% del PIB; Honduras, el 25.2%; El Salvador, 23.5%.

Expertos advierten que podrían existir presiones adicionales este año, entre ellas, una posible desaceleración económica en Estados Unidos, además de un mayor endurecimiento de políticas migratorias y la posible apreciación del peso mexicano frente al dólar.

