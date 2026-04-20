Demanda busca salvar la extensión de permisos de trabajo para inmigrantes

Una inmigrante de origen mexicano, de quien no se revela su nombre para proteger su identidad, lidera una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump por terminar las extensiones automáticas del Documento de Autorización de Empleo (EDA).

La demanda a nombre de Jane Doe fue presentada por Public Citizen Litigation Group y Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP).

“Al igual que muchos inmigrantes con estatus legal, la demandante en este caso —quien se presenta como Jane Doe— depende de la autorización de trabajo del gobierno federal para trabajar y mantener a su familia”, indican las organizaciones demandantes.

Sobre la mujer que lidera la demanda se indica que es originaria de México y que ha vivido en Estados Unidos durante casi diez años, además de ser el único sustento de su hija de ocho años, quien es ciudadana estadounidense.

“Durante décadas, los funcionarios federales de inmigración han comprendido que los trabajadores inmigrantes no deben ser excluidos del mercado laboral simplemente porque el gobierno no procesó sus solicitudes de permiso de trabajo con la suficiente rapidez”, declaró Stephanie Garlock, abogada de Public Citizen Litigation Group. “Con esta nueva normativa, la administración Trump eliminó ilegalmente las salvaguardias necesarias para proteger a los trabajadores inmigrantes como nuestra clienta, sin tener en cuenta la opinión de los inmigrantes, empleadores, comunidades y demás personas directamente afectadas que se verán perjudicadas”.