Beneficiaria de DACA demanda a gobierno de Trump por su deportación al tramitar la Green Card

María de Jesús Estrada Juárez, beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), presentó una demanda federal para su regreso a Estados Unidos, alegando que el gobierno del presidente Donald Trump procesó su caso en forma irregular.

“La deportación de María fue ilegal y violó los principios básicos del debido proceso”, acusó la abogada Stacy Tolchin.

La demanda alega que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) avanzó con el caso de Estada violando el debido proceso y la Constitución.

“Tenía un estatus de DACA válido, se presentó a su cita de inmigración según lo indicado y nunca debió ser expulsada del país”, agregó Tolchin. “Mediante esta demanda, solicitamos al tribunal que ordene al gobierno corregir esta violación de la ley y devolver a María a Estados Unidos de inmediato”.

María vivió en Estados Unidos durante casi tres décadas en 2013 fue protegida de la deportación bajo el programa DACA, creado por el expresidente Barack Obama.

Ella estaba en proceso de obtener la Green Card y el 18 de febrero de 2026 se presentó a una entrevista programada para el Ajuste de Estatus ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en Sacramento, California, junto con su hija, una ciudadana estadounidense.

“En lugar de completar la entrevista, fue detenida y deportada a México al día siguiente”, alega el equipo de defensa.

La demandada acusa que María fue deportada a pesar de tener un estatus válido de DACA, la cual la protege de la deportación, además de que fue expulsada sin notificación judicial ni la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración.

“Llegué a Estados Unidos de niña y es el único hogar que he conocido realmente. Construí mi vida en Sacramento, crié a mi hija allí y trabajé duro durante años bajo el programa DACA para mantener a mi familia”, expresó María. “Seguí las reglas y me presenté a mi cita de inmigración creyendo que estaba dando el siguiente paso hacia la estabilidad. En cambio, me separaron de mi hija y me obligaron a salir del país de la noche a la mañana. Solo quiero la oportunidad de volver a casa con mi familia y la vida que construimos juntos”.

María se encuentra actualmente en México, separada de su familia y comunidad, mientras la demanda pide al tribunal ordenar a la administración Trump facilitar su regreso.

“La presentación incluye una solicitud de una orden judicial de emergencia que ordene al gobierno devolver a María a Estados Unidos mientras el caso continúa”, se especifica.

Parte de los argumentos legales de la demanda incluyen violaciones a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), la Ley de Procedimiento Administrativo y la Cláusula del Debido Proceso de la Constitución.

El caso de María ha sido apoyado por varios congresisatas demócratas, como el senator Alex Padilla (California), el senador Dick Durbin (Illinois) y la representante Delia C. Ramirez (Ill.-03).

