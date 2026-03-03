Caucus Hispano alerta que ICE persigue a ‘Dreamers’ con DACA

El liderazgo del Caucus Hispano del Congreso (CHC) rechaza la persecución ilegal de los ‘Dreamers’ beneficiarios de DACA por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), liderado por la secretaria Kristi Noem.

“Estamos indignados por los reportes recientemente confirmados que el Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus siglas en inglés) está arrestando y deportando beneficiarios de DACA”, dijeron los congresistas en un comunicado conjunto. “Estas acciones separan familias, dañan comunidades, imponen cargas sociales, emocionales y económicas, y desperdician recursos fiscales”.

Este diario reportó que el DHS reconoció que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había detenido a 261 personas protegidas con el programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), de las cuales al menos 80 habían sido deportadas.

El CHC destaca que DACA, creado por el expresidente Barack Obama, es un programa que protege de la deportación a los ‘Dreamers’, pero el gobierno del presidente Donald Trump busca terminarlo.

“La administración Trump una vez más ha llevado al gobierno de los Estados Unidos a deshonrar su palabra”, acusaron los congresistas. “DACA fue una promesa basada en la buena fe de los Estados Unidos –les guste o no–, DACA es una política pública protegida por el juramento del presidente Trump a defender y proteger la Constitución”.

El CHC expone que Noem afirmó que 241 de los beneficiarios de DACA “tenían historial criminal”, pero acusan que no hay detalles sobre tal afirmación.

“Eso no es el estado de derecho”, advierten los congresistas. “A pesar de que Trump lleva una década denigrando a los inmigrantes, los estadounidenses han mostrado su apoyo consistente a los beneficiarios de DACA”.

Agregaron que los ‘Dreamers’ confiaron en que el gobierno honraría su promesa y “haría lo correcto”, por lo cual ellos siguieron las reglas bajo DACA, el cual ha protegido a más de 800,000 personas desde su creación y ha enfrentado varios desafíos en tribunales, todos impulsados por gobiernos republicanos.

“¿Así premian Donald Trump y Kristi Noem la honestidad, el civismo y la valentía?”, dijeron los miembros del CHC. “Exigimos informes detallados sobre cualquier acusación penal utilizada para detener y deportar a beneficiarios de DACA”.

