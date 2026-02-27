Hechos de la semana en inmigración: Trump ataca a ‘Dreamers’ y tiene en la mira las elecciones intermedias

El presidente Trump pronunció un discurso sobre el estado de la Unión repleto de mentiras y exageraciones ignorando la violencia de los operativos de ICE y CBP, particularmente en Minneapolis donde dos ciudadanos fueron abatidos a tiros por agentes migratorios.

Trump vinculó a los inmigrantes con el tráfico de fentanilo, muertes violentas, y votar de manera fraudulenta en las elecciones. Aunque su gobierno insiste en que han detenido y deportado a “lo peor de lo peor”, las estadísticas demuestran que la mayor parte son personas sin historial delictivo violento.

La oscura visión de Trump contrasta con el 67% de los estadounidenses que apoyan una vía a la legalización para los indocumentados, según un sondeo de NBC News Decision Desk Poll. El 49% rechaza la estrategia migratoria de Trump.

261 Dreamers detenidos en los primeros 10 meses del segundo mandato de Trump

Una ola de indignación generó la noticia de que en los primeros 10 meses de su segundo mandato el gobierno de Trump detuvo a 261 Dreamers.

“En una carta dirigida al senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, el DHS informó que entre el 11 de enero y el 19 de noviembre de 2025, ICE arrestó a 261 beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y deportó a 86 de ellos”, reportó La Opinión.

DACA concede permisos de trabajo y ampara a los beneficiarios de la deportación, pero el DHS asegura que 92% de los detenidos tenían antecedentes penales o infracciones migratorias civiles, aunque no ofreció detalles adicionales.

Los senadores demócratas Durbin y Alex Padilla cuestionaron al DHS pues la renovación de DACA requiere de una estricta revisión de antecedentes, y “la administración Trump no ha dudado en arrestar a inmigrantes sin antecedentes penales graves y etiquetarlos falsamente como ‘lo peor de lo peor’”.

Invitados de los demócratas al discurso de Trump ejemplifican excesos de su extremista política migratoria

Legisladores demócratas invitaron al discurso de Trump a inmigrantes y ciudadanos estadounidenses detenidos o afectados por los operativos indiscriminados de ICE y CBP, como el veterano George Retes sacado a rastras de su vehículo a pesar de informar que es ciudadano.

Retes demandó al gobierno federal por daños y arresto injustificado. “Esta no es solo mi historia. Es una advertencia. Porque si me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera”.

Fernando Hernández García es otro ciudadano afectado por la política migratoria de Trump. Su hermana, ciudadana de 11 años y paciente de cáncer, fue deportada a México junto a sus otros cuatro hermanos, tres de ellos ciudadanos, y sus padres. El joven de 18 años quedó atrás solo y completó la secundaria trabajando en un restaurante de comida rápida para sostenerse y ayudar con los gastos médicos de su hermana.

Trump tiene a los inmigrantes y a las elecciones de medio tiempo en la mira

Trump insiste en acusar, sin pruebas, a los demócratas de cometer fraude electoral y por asociación, a los inmigrantes. El voto de los no ciudadanos no es un problema generalizado en Estados Unidos porque una ley federal de 1996 prohíbe que voten en elecciones federales. Quienes lo hagan, enfrentan severas penas incluyendo multas, prisión (o ambas), inadmisibilidad, e incluso la deportación.

En el 2017 el Brennan Center for Justice revisó los votos de las elecciones generales de 2016 de 42 jurisdicciones en 12 estados y encontró únicamente 30 votos que se sospecha fueron de no ciudadanos, de un total de 23.5 millones de sufragios.

Pero medidas republicanas como la SAVE Act buscan erosionar la confianza del público en el sistema electoral para que, en caso de que pierdan, como en el 2020, decir que hubo ‘fraude’.

Es irónico porque en 2020 quienes quisieron robarse la elección fueron Trump y su gente liderando un sangriento asalto en el Capitolio federal el 6 de enero de 2021 para impedir la certificación del triunfo de Biden.

Existen temores de que el gobierno de Trump despliegue agentes de ICE en centros de votación en las elecciones intermedias de noviembre para intimidar votantes.

La Agencia EFE reportó que “una portavoz del DHS aseguró a funcionarios electorales que los agentes de ICE no patrullarán los centros de votación en las elecciones de medio término de noviembre”.

Pero Heather Honey, la funcionaria del DHS responsable de asuntos de seguridad electoral, es una negacionista que ha indicado que en las elecciones generales de 2020 hubo “fraude”.

Se especula que Trump podría declarar una emergencia nacional para controlar el proceso electoral en noviembre si los sondeos, como hasta ahora, demuestran que los republicanos pudieran perder el control del Congreso.

Investigan muerte de un inmigrante liberado por ICE, casi ciego

La Opinión reportó que el hombre, “casi ciego, con problemas de movilidad y sin dominio del inglés” fue dejado en un restaurante que consideraron “cálido y seguro” cercano a su última dirección conocida. “Su familia, que se había mudado, no fue notificada. Cinco días después, el cuerpo fue localizado a varios kilómetros del establecimiento”.

Cita de la semana:

“No puedo creer que todavía quieran perseguirme… Solo me decepciona la ignorancia. Es realmente inhumano y hay una falta de empatía. Él (el congresista demócrata Seth Moulton) no me arrastró aquí como los agentes del ICE me arrastraron a un centro de detención”, declaró Marcelo Gomes da Silva, un joven indocumentado de Massachusetts que fue detenido y encerrado junto a su padre y eventualmente liberado y solicitar asilo. Fue invitado a presenciar el discurso por el congresista Moulton, pero por precaución fue sacado del recinto por la velada amenaza del DHS en X al escribir que Gomes “es un extranjero ilegal que no tiene derecho a estar en nuestro país. Estamos comprometidos con hacer cumplir la ley y luchar por el arresto, la detención y la expulsión de extranjeros como él”.