Trump amenaza con frenar el comercio con países deficitarios si la Fed no baja tasas en EE.UU.

El presidente Donald Trump volvió a elevar la presión sobre la Reserva Federal (Fed) y planteó una amenaza comercial poco habitual: detener el intercambio con los países frente a los cuales Estados Unidos mantiene un déficit comercial si el banco central no reduce las tasas de interés.

La advertencia apareció este viernes en una publicación de Trump en Truth Social. “BAJEN LAS TASAS O DEJARÉ DE COMERCIAR CON LOS PAÍSES CON LOS QUE TENEMOS DÉFICIT”, escribió el mandatario, quien también sostuvo que las tasas elevadas colocan a Estados Unidos en una posición “muy injusta” frente a otros países.

El mensaje llegó horas después de que el gobierno difundiera un dato laboral que, en principio, no favorece una reducción inmediata de las tasas.El mensaje llegó horas después de que el gobierno difundiera un dato laboral que, en principio, no favorece una reducción inmediata de las tasas.

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