Sector privado añadió 38,000 puestos de trabajo en agosto, según informe de ADP

De acuerdo con datos publicados este miércoles por la empresa de procesamiento de nóminas ADP, el sector privado en Estados Unidos añadió 38,000 puestos de trabajo durante el mes de agosto, registrando una ligera caída desde los 44,000 empleos revisados en julio.

La cifra de agosto representa una de las más bajas desde enero de este año, lo que da una pequeña muestra de cómo está la salud del mercado laboral en el sector privado, teniendo en cuenta que esta semana el Departamento de Trabajo también publicó un informe en donde destaca que las ofertas de empleo durante el mes de julio aumentaron a 7,27 millones y que la tasa de desempleo se mantiene en el 4%.

Las empresas se están volviendo cada vez más cautelosas en una fase de “pocos despidos y pocas contrataciones”, en medio de un conflicto geopolítico que ha aumentado la incertidumbre económica y una mayor inversión en el sector tecnológico con la incorporación de la IA.

Al respecto, Thomas Simons, economista jefe para Estados Unidos de Jefferies, comentó que actualmente existe un ritmo moderado y constante de creación de empleo en el sector privado que mantiene la tasa de desempleo moderada, y esto se debe a que “las empresas están reemplazando a los trabajadores que se jubilan, principalmente debido a la rotación laboral, y el modesto ritmo de expansión de la plantilla se corresponde con el modesto ritmo de crecimiento de la fuerza laboral”, señaló.

¿Cuáles son los sectores que más empleados añadieron en agosto?

Según el reporte de ADP, se observó una mayor contratación en las empresas con más de 500 empleados, agregando a las nóminas unos 34,000 puestos de trabajo, mientras que las compañías con menos de 50 empleados crearon tan solo 300 puestos de trabajo durante agosto.

Los sectores donde hubo mayor contratación fueron educación y salud, con 45,000 puestos de trabajo más, seguido de ocio y la hostelería, que añadieron 16,000, y actividades financieras y otros servicios, con 6,000 cada uno.

¿Dónde hubo pérdidas de empleo?

Por su parte, el sector con la mayor pérdida de puestos de trabajo fue el sector manufacturero, con 17,000 empleos menos; esto puede estar relacionado con la moderación que ha tenido en el último mes la actividad manufacturera en el país ante la preocupación de los fabricantes por precios más altos.

Asimismo, el sector de servicios profesionales y empresariales perdió 16,000, seguido de recursos naturales y minería, comercio y transporte con 5,000 puestos de trabajo menos cada uno, y el sector de la información con 4,000 empleos menos durante el mes de agosto.

¿Hubo aumentos salariales?

El análisis de ADP detalló que los trabajadores que cambiaron de empleo percibieron un aumento salarial de hasta 7.3% en comparación con el 4.4% de los trabajadores que permanecieron en sus puestos de trabajo.

Para Nela Richardson, economista jefe de ADP, “los salarios pueden revelarnos mucho sobre la inestabilidad del mercado laboral actual. Para comprender los patrones de contratación, es necesario analizar en profundidad dónde se acelera el crecimiento salarial, dónde se ralentiza y para quién. El crecimiento salarial, antes predecible, se ha visto superado por la complejidad del cambio demográfico, la inflación persistente y los efectos de la IA en el empleo”, destacó.

Finalmente, los datos presentados este miércoles por ADP se publican antes de conocer el informe oficial del mercado laboral por el Departamento de Trabajo, donde se analizan las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. Se espera que el aumento en la creación de empleo ronde los 56,000 puestos de trabajo tras la inesperada pérdida de 23,000 empleos en julio.

Sigue leyendo: