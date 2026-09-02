La inflación podría superar los aumentos salariales de algunos trabajadores en 2027

Aunque la inflación se redujo considerablemente desde mediados de junio 2022, cuando alcanzó su máximo histórico de 9.1%, muchas empresas, compañías y consumidores aún resienten los elevados precios de los bienes esenciales y, en medio de una nueva incertidumbre económica, algunos consideran que los ajustes salariales para el próximo año serán más modestos, esto en medio de un mercado laboral ajustado con un ritmo de contratación mucho más lento.

De acuerdo con los resultados de una encuesta elaborada recientemente por Marsh, se pronostica que los aumentos salariales del 2027 serán de tan solo un 3.5%; esto podría dejar a muchos trabajadores con ingresos por debajo de la elevada inflación, aunque se espera que la tasa inflacionaria descienda en los próximos meses e incluso se acerque a los objetivos del 2% de la Reserva Federal. Economistas consideran que, de continuar las tensiones en Oriente Medio, los precios al consumidor y costos de endeudamiento seguirán aumentando.

En este sentido, Mark Bowling, experto en compensaciones de Marsh, comentó que es posible que por ahora se haya alcanzado un nuevo nivel de normalidad en cuanto a lo que las organizaciones destinan a los aumentos salariales. “El 2023 marcó el punto álgido de los aumentos salariales, y desde entonces, hemos observado una moderación”, señaló en el informe.

En el análisis de la encuesta donde se recopilaron los datos de aproximadamente 1,000 organizaciones estadounidenses, los investigadores indicaron que la mayoría de los empleadores no han finalizado aún sus presupuestos y proyecciones de aumentos salariales del próximo año; algunos mencionan que actualmente se están enfrentando al reto de distribuir cuidadosamente sus recursos. “Habrá gente que no pueda seguir el ritmo de la inflación”, dijo Bowling.

¿Los ajustes serán por rango y rendimiento?

A principios de este año, en una investigación presentada por Payscale, se anticipaba que para los próximos meses la tendencia entre las empresas serían los aumentos salariales al estilo “mantequilla de maní”, es decir, de forma equitativa, sin tomar en cuenta cargos o méritos del trabajador.

Según la investigación, más del 40% de las empresas encuestadas esperaban usar este método en 2026, ya que consideraban que es la forma más práctica para realizar incrementos salariales a sus empleados sin discriminación y por igual.

No obstante, a mediados de este año Payscale presentó un segundo informe indicando que para el 2027, solo el 32% de los empleadores planea realizar aumentos salariales y, a diferencia de usar el método “mantequilla de maní”, optarán por compensar a los trabajadores por su rango y rendimiento.

“Estamos viendo que las organizaciones se dan cuenta de que necesitan implementar la remuneración de forma estratégica. Necesitan pensar en la transformación del negocio, y parte de impulsarla es asignar los presupuestos de remuneración de manera diferente”, señaló Ruth Thomas, estratega principal de compensación de Payscale.

Por su parte, en medio de un mercado laboral con ofertas de empleo moderadas, tasa de desempleo por encima del 4% y ritmo de contratación bajo, más del 50% de los estadounidenses aceptarían una reducción salarial de ser necesario con tal de seguir trabajando, o eso es lo que destaca el Informe de Seguridad Laboral de Monster de 2026.

“Hace unos años, los trabajadores priorizaban el equilibrio entre la vida laboral y personal. Ahora, la prioridad ha cambiado y se centran en proteger su empleo en general”, afirmó Vicki Salemi, experta en carreras profesionales del portal de empleo Monster, y es que ahora el consumidor estadounidense se enfrenta a un elevado costo de vida que presiona constantemente sobre sus bolsillos y seguridad financiera.

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