Solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. caen por segunda semana consecutiva en agosto

A través de un informe publicado este jueves por el Departamento de Trabajo, se conoció que durante la tercera semana de agosto las solicitudes por desempleo en Estados Unidos disminuyeron 4,000 hasta ubicarse en las 203,000 estacionalmente.

En este sentido, los datos sugieren que, al estar las cifras de solicitudes por desempleo por debajo de los 230,000 para este año, el número de despidos sigue siendo relativamente bajo, pese a que el ritmo de contrataciones ha disminuido y los recortes de puestos de julio se registraron en 23,000.

Por otro lado, la entidad también ofreció un balance del número de personas que recibieron prestaciones por desempleo durante esa semana, indicando que esta igualmente disminuyó en 18,000 hasta situarse en 1,778 millones estacionalmente.

Para los reguladores de políticas monetarias de la Reserva Federal (Fed), la estabilidad del mercado laboral juega un papel importante en la toma de decisiones en cuanto a las tasas de interés, esto en medio de un esfuerzo por disminuir la inflación actual del 3.4% al 2% en los próximos meses.

Al respecto, el economista jefe para Estados Unidos de Jefferies, Thomas Simons, comentó que actualmente existe un ritmo moderado y constante de creación de empleo en el sector privado, acorde con la cantidad necesaria para mantener estable la tasa de desempleo. “Las empresas están reemplazando a los trabajadores que se jubilan, principalmente debido a la rotación laboral, y el modesto ritmo de expansión de la plantilla se corresponde con el modesto ritmo de crecimiento de la fuerza laboral”, señaló.

El déficit comercial más alto

Por otro lado, este jueves, también se conoció que el déficit comercial del país alcanzó su nivel más alto en más de un año, pese a los esfuerzos del presidente Donald Trump de disminuir la brecha con la imposición de las agresivas tarifas arancelarias a las importaciones.

De acuerdo con los datos presentados por la Oficina del Censo, el déficit comercial de bienes se amplió de los $101,400 millones de dólares de junio a los $118,800 millones de dólares en julio, marcando una de las mayores brechas comerciales desde marzo del año pasado.

Los datos revelan que las importaciones aumentaron un 3.7%, impulsadas por un incremento de bienes relacionados en su mayoría con equipos para la inversión en IA, mientras que las exportaciones cayeron un 2.9%, el nivel más bajo desde enero, esto debido a una disminución en el área de bienes industriales.

Especialistas como Matthew Martin, economista sénior para Estados Unidos de Oxford Economics, prevén que “las importaciones de bienes de capital respaldarán un fuerte crecimiento de las importaciones hasta bien entrado 2027”, dijo, pero también señalan que la brecha comercial podría significar un lastre para el crecimiento del PIB en el tercer trimestre.

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