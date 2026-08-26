La gasolina supera los $4 y golpea la confianza de los consumidores en EE.UU.

De acuerdo con datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el precio promedio de la gasolina en el país continúa por encima de los $4 dólares por galón en medio de tensiones entre Estados Unidos e Irán que amenazan con la estabilidad económica de los hogares estadounidenses.

Y es que, desde febrero de este año, el conflicto en Oriente Medio que ha provocado el encarecimiento de los precios del petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz también volvió a disparar la tasa inflacionaria en Estados Unidos, la cual se ubicó en julio, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), en el 3.4% interanual.

Esto no solo ha provocado mayor incertidumbre entre los estadounidenses que ya luchaban con los elevados precios de los bienes básicos, sino que además ha generado que el Índice de Confianza del Consumidor caiga a uno de sus niveles más bajos en siete meses, y es que cifras presentadas por el Conference Board este martes destacan que el indicador descendió de los 90.2 de julio a los 89.4 en agosto.

Las perspectivas a corto plazo sobre la economía entre los estadounidenses han empeorado, y de acuerdo con el análisis, la población se muestra frustrada debido a la elevada inflación arrastrada de estos últimos cinco años, aunada a un mercado laboral inestable con una reciente pérdida de 23,000 puestos de trabajo y una tasa de desempleo que continúa por encima del 4%.

Es por esa razón que la encuesta reveló que solo el 14.6% de los encuestados espera que para los próximos seis meses las ofertas de empleo mejoren; esta es una cifra inferior al 16% del mes pasado, en medio de un ritmo de contratación mucho más lento.

Finalmente, este miércoles la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos (BEA) reportó en su informe de Ingresos y gastos personales de julio 2026 que el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) registró un aumento del 3.7% interanual; aunque es una cifra inferior al 4.1% de mayo, sigue superando al 2.8% registrado en febrero antes del inicio del conflicto en Oriente Medio.

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