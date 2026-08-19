El índice de aprobación de Trump se precipita a su nivel más bajo desde su llegada a la Casa Blanca

De acuerdo con los resultados de una encuesta efectuada por Reuters/Ipsos, la aprobación hacia el desempeño del presidente Donald Trump volvió a retroceder para ubicarse en su nivel más bajo desde su arribo a la Casa Blanca.

Luego de consultar la opinión de 1,166 personas, sólo 33% de ellas aprobaron el desempeño del republicano de 80 años, lo que supone un retroceso de 2% con respecto al registrado la semana pasada.

De esta manera, Trump ya igualó el 33% de respaldo exhibido en diciembre de 2017, cuando registró su nivel más bajo durante su primera etapa al frente del gobierno.

Algunos analistas políticos coinciden en señalar que entre un sector de la ciudadanía impera cierto grado de malestar derivado de los problemas registrados en la economía a consecuencia de la guerra declarada a Irán.

Dicho conflicto ya rebasa medio año y aunque Trump se empeña en afirmar que Estados Unidos es el ganador del conflicto la República Islámica no sólo se niega a firmar un compromiso para continuar adelante con su programa de enriquecimiento de uranio, sino que además mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz impidiendo el tránsito de buques petroleros.

El principal problema de Donald Trump es haber entrado en una guerra sin calcular el impacto negativo que tendría para la economía global. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Ese punto a detonado una crisis energética con un daño colateral expandiéndose a la mayoría de los productos elevando sus precios hasta hacerlos prácticamente inaccesibles para millones de familias a nivel global.

Con respecto al mercado consumidor estadounidense, desde el 28 de febrero cuando el ejército estadounidense comenzó a bombardear territorio iraní, el precio del galón de gasolina ha pasado de $3 dólares más de $4 dólares.

Además, la percepción de la ciudadanía es que no se vislumbra el final de la guerra a corto plazo, lo cual tenderá a empeorar la situación en más hogares.

Otro factor preocupante es que, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la inflación interanual registrada en febrero fue del 2.4% y en la actualidad se sitúa en 3.4%.

Esta combinación de factores podría impactar todavía más negativamente a los planes de Donald Trump, pues durante las elecciones intermedias el voto podría ir en contra de los republicanos y volcarse en favor de los demócratas entregándoles el control del Congreso, limitándole al presidente continuar adelante con su proyecto de nación.

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