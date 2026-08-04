Mayoría de estadounidenses cree que Trump ha ido demasiado lejos en materia de inmigración

La percepción de los estadounidenses sobre la política de inmigración del presidente Donald Trump comienza a cambiar. Una nueva encuesta del Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos revela que cada vez más ciudadanos consideran que el mandatario ha endurecido demasiado sus acciones contra los inmigrantes, especialmente en temas como las deportaciones, los operativos del ICE y las restricciones a la inmigración legal.

Crece el rechazo a la política migratoria de Trump

De acuerdo con el estudio, únicamente el 39% de los adultos estadounidenses aprueba la gestión de Trump en materia de inmigración, una cifra inferior al 49% registrado al inicio de su segundo mandato. Aunque mantiene un respaldo sólido entre los republicanos, el apoyo general ha disminuido conforme avanzan sus políticas migratorias.

Los resultados muestran que cerca de la mitad de los encuestados considera que el presidente ha ido demasiado lejos al deportar inmigrantes irregulares y al restringir la inmigración legal. Además, el rechazo aumenta cuando se trata del envío de agentes federales de inmigración a ciudades del país o del uso de retenes de tránsito para localizar y detener personas sin documentos.

“El 55% de los adultos opina que Trump ha ido demasiado lejos al enviar agentes federales de inmigración a las ciudades estadounidenses”, señala la encuesta del Centro AP-NORC.

El respaldo republicano sigue firme

A pesar de la caída en la aprobación general, el estudio muestra que ocho de cada diez republicanos continúan respaldando la estrategia migratoria del mandatario. Incluso, la inmigración sigue siendo uno de los temas donde Trump obtiene mejores niveles de aceptación dentro de su base política, por encima de asuntos como la economía o la política exterior.

Sin embargo, la encuesta también refleja que los independientes muestran un respaldo menos sólido y que los demócratas mantienen un rechazo mayoritario hacia las acciones impulsadas por el gobierno federal en materia migratoria y hacia el desempeño del ICE.

La economía sigue preocupando a los ciudadanos

Aunque la inmigración continúa siendo un tema central en el discurso político de Trump, las principales preocupaciones de los estadounidenses siguen siendo económicas. El aumento en el costo de los alimentos, la gasolina, la electricidad y la vivienda ha obligado a millones de familias a modificar sus hábitos de consumo para enfrentar el incremento de precios.

La encuesta nacional fue realizada entre el 23 y el 27 de julio de 2026 a 1,165 adultos mediante el panel AmeriSpeak de NORC, con un margen de error de ±3.7 puntos porcentuales.

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