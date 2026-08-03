Cifra de inmigrantes mexicanos en EE.UU. cae 5% por primera vez desde 1980, según MPI

La población de inmigrantes nacidos en México que reside en Estados Unidos registró una caída del 5% entre 2010 y 2024, la primera reducción observada desde 1980, de acuerdo con un análisis del Migration Policy Institute (MPI), que advierte que la tendencia podría profundizarse conforme se fortalecen las medidas de control migratorio en la frontera y en el interior del país.

El reporte señala que la Oficina del Censo de Estados Unidos contabilizó 11.14 millones de residentes nacidos en México en 2024, una cifra inferior al máximo histórico de 11.71 millones alcanzado en 2010. Ese descenso rompe una trayectoria de crecimiento sostenido durante más de cuatro décadas, periodo en el que la población inmigrante mexicana llegó a quintuplicarse respecto a los niveles registrados en 1980.

La disminución ocurre en un contexto en el que la población total nacida en el extranjero continúa aumentando. Entre 2010 y 2024, el número de inmigrantes en Estados Unidos creció 26%, hasta alcanzar 51.28 millones de personas, equivalentes al 15.4% de la población nacional.

A pesar del descenso, los mexicanos continúan siendo el grupo de inmigrantes más numeroso del país, al representar el 22% del total de personas nacidas en el extranjero, es decir, más de uno de cada cinco inmigrantes que viven en Estados Unidos.

???La cifra de inmigrantes mexicanos en EEUU, la población extranjera más numerosa del país, cayó un 5 % de 2010 a 2024, su primera reducción desde 1980, informó el Migration Policy Institute (MPI), que advirtió de un mayor descenso en el futuro ante el endurecimiento de la? — Canal 44 (@CANAL44TV) August 3, 2026

Menor flujo migratorio y controles más estrictos

El estudio identifica como uno de los principales factores detrás de esta reducción la disminución de los cruces irregulares por la frontera sur. Durante el año fiscal 2025, las autoridades estadounidenses interceptaron alrededor de 238,000 personas que intentaban ingresar sin autorización, la cifra más baja registrada en 55 años.

Del total de esos cruces, el 47% correspondió a ciudadanos mexicanos, lo que refleja un cambio significativo respecto a décadas anteriores, cuando la migración procedente de México dominaba ampliamente los flujos fronterizos.

Los investigadores Andrés Ayala y Jeanne Batalova sostienen que “las futuras reducciones de la población inmigrante mexicana podrían acelerarse debido al endurecimiento de las medidas de control de la inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México y en el interior del país”. El informe también indica que, a mediados de 2023, aproximadamente 5.5 millones de inmigrantes mexicanos vivían en Estados Unidos sin autorización migratoria. Esa cifra representa cuatro de cada diez inmigrantes indocumentados del país, cuyo total se estima en 13.7 millones.

México mantiene la mayor comunidad de origen extranjero

Aunque el número de inmigrantes nacidos en México ha disminuido, la presencia de la comunidad mexicana continúa siendo determinante en la vida económica y social de Estados Unidos. El estudio calcula que, al sumar a las personas nacidas en México con los estadounidenses de ascendencia mexicana —quienes también son considerados ciudadanos mexicanos conforme a la legislación de México—, la población alcanza los 40.5 millones de personas, una de las comunidades de origen nacional más grandes del país.

En el ámbito laboral, los inmigrantes mexicanos mantuvieron una tasa de participación del 68% en la fuerza laboral civil durante 2024, superior al 63% registrado entre las personas nacidas en Estados Unidos.

California continúa concentrando la mayor parte de esta población, con el 35% del total de inmigrantes mexicanos, seguido de Texas con el 22%. Asimismo, más de un tercio reside en cinco grandes áreas metropolitanas: Los Ángeles, Chicago, Houston, Dallas y Riverside, regiones que históricamente han concentrado importantes comunidades mexicanas y que siguen siendo los principales centros de asentamiento de esta población.

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