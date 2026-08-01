Madre de tres hijos demanda a Trump por revocarle su DACA tras supuesto “viaje no autorizado“

Una beneficiaria de DACA deportada a México presentó una demanda contra la administración Trump, luego de que las autoridades iniciaran el proceso para revocar su protección migratoria alegando un supuesto “viaje no autorizado”, pese a que su salida del país ocurrió como consecuencia de la propia deportación.

El caso de Jessica Treviño, de 34 años y madre de tres hijos ciudadanos estadounidenses, ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los inmigrantes, que consideran que podría sentar un precedente para otros beneficiarios del programa.

El argumento del “viaje no autorizado”

Treviño llegó a Estados Unidos cuando tenía siete años y obtuvo protección mediante el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), beneficio que le permitía permanecer y trabajar legalmente en el país hasta abril de 2027.

Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) le notificó recientemente su intención de cancelar el beneficio por un supuesto “viaje no autorizado fuera de Estados Unidos” ocurrido el 25 de marzo de 2026, la misma fecha en que fue deportada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Su abogado, David Rozas, sostiene que la decisión carece de fundamento legal y presentó una demanda para que un juez federal ordene restituir el beneficio y facilite el regreso de Treviño al país.

“El gobierno no tenía ninguna base legal para deportarla, y presentamos esta petición para exigir que la traigan de vuelta a casa“, afirmó Rozas.

El DHS defiende la deportación

En un comunicado, el DHS aseguró que el esposo de Treviño permanecía en el país sin autorización y que ambos fueron detenidos tras un incidente vehicular durante un operativo.

Además, la dependencia afirmó que la mujer aceptó voluntariamente abandonar Estados Unidos y renunció a su derecho de apelación.

No obstante, en declaraciones a la agencia AP, Treviño negó esa versión y aseguró que nunca firmó documentos aceptando su deportación.

“Sería una bendición poder volver a casa, porque es lo que más anhelo ahora mismo. Estoy desesperada“, expresó.

Preocupa el futuro de DACA

De acuerdo con una carta del DHS enviada al senador Richard J. Durbin, la administración de Donald Trump ha deportado a 86 beneficiarios de DACA y arrestado a otros 241.

Para Todd Schulte, presidente de FWD.us, el caso refleja una estrategia más amplia.

“Así es como se ve en la práctica un esfuerzo deliberado y sistemático para destruir DACA“, declaró.

La demanda buscará ahora que un tribunal determine si la revocación del beneficio migratorio fue legal y si el gobierno debe permitir el regreso de Jessica Treviño a Estados Unidos.

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