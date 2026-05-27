Urgen a “DACAmentados” en Los Ángeles renovar su solicitud

Ahora más que nunca es vital que todos los beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), el programa migratorio respaldado por una acción ejecutiva del expresidente Barack Obama, en 2012, renueven sus permisos antes de la fecha límite y eviten ser una víctima más de la cruel maquinaria de deportación de la administración del presidente Donald Trump.

La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) ofrecerá tres talleres comunitarios de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. con otras organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios legales sin costo para las personas participantes. Serán el miércoles 3 de junio; miércoles 26 de agosto y miércoles 14 de octubre.

“Las posibilidades de que Trump se deshaga de DACA son muy reales”, aceptó Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, tras dar a conocer la convocatoria para que los “DACAmentados” renueven sus solicitudes de forma gratuita. Trump ya lo había intentado durante su primer mandato, pero fue detenido por la Corte Suprema.

Lo que está haciendo es tratar de terminarlo por la puerta trasera, a través de retrasos administrativos, al no renovar, al asegurarse de que a las personas no se les entreguen los permisos a tiempo, y también para que luego las personas pierdan sus trabajos por esa razón”, añadió. “Esto es tan mezquino. Esta es una persona [Doanld Trump] que es cruel hasta la médula, y es realmente importante detenerlo”.

Si bien no existe una fecha límite universal en el calendario para solicitar la renovación de DACA; por el contrario, su fecha límite depende enteramente de la fecha de vencimiento de su DACA actual. El USCIS -y ahora CHIRLA- recomienda presentar su solicitud de renovación entre 120 y 150 días (de 4 a 5 meses) antes de que caduque su DACA actual y su Documento de Autorización de Empleo (EAD).

El llamado es urgente, ya que Trump está convirtiendo DACA en una vía de deportación, una vez que han vencido los permisos de los “soñadores”, debido a los retrasos de entre seis y ocho meses de sus solicitudes de renovación.

Así, aproximadamente 538,000 jóvenes-adultos que fueron protegidos de la deportación hace 14 años, de nuevo se encuentran en un limbo legal.

Las renovaciones se estancan en la burocracia de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y cada uno de ellos se vuelven sujetos de deportación.

Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA.

Durante el primer año de su segunda administración, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo las órdenes de Trump expulsó del país a al menos 86 beneficiarios de DACA.

Además, entre enero y noviembre del año pasado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también tomó bajo custodia a 261 inmigrantes que estaban protegidos por DACA.

Algunos datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentados ante el Congreso indicaban cifras de deportación de beneficiarios de DACA hasta 174.

Según el DHS, aproximadamente el 90 por ciento de los arrestados tenían cargos penales o condenas previas, aunque sus abogados defensores argumentaron que la administración se basa en infracciones menores u órdenes de deportación de hace décadas.

Y, bajo Trump, en mayo de 2025, la administración emitió una actualización de su política aclarando que el estatus de DACA ya no ofrecía una protección general contra la deportación, pasando en su lugar a un “escrutinio caso por caso”.

Según Angélica Salas, en California reside el 27.4% del total (147,440 de 538,000), los cuales están amparados por el programa de DACA y sufren algunos de los peores ataques que se han viso contra esa iniciativa. Aproximadamente entre 87,890 viven en Texas,

“La mayoría de ellos —cerca del 50%— tiene más de 30 años. Muchos se encuentran en la cúspide de sus carreras profesionales. Son maestros, médicos, abogados y científicos; participan en absolutamente todas las industrias del estado de California”, resaltó la activista.

Enfatizó que, el hecho de que más de la mitad de los 140,000 tenga más de 30 años significa también que tienen familias; muchos de ellos tienen hijos pequeños. Por lo tanto, cuando el programa DACA se ve afectado de cualquier manera negativa, el impacto no recae únicamente sobre los individuos amparados, sino también sobre sus familias enteras y sobre las comunidades.

“Contamos con más de 5,000 maestros amparados [por DACA] aquí en el estado de California”, subrayó Salas.

Uno de ellos es Luis, de origen mexicano, quien destacó que las protecciones de DACA son importantes, pero también es igualmente importante recurrir a asesoría legal para entender qué otros alivios de inmigración puedes tener.

Luis, beneficiario de DACA.

Luis señaló que se está prevaleciendo una situación de miedo entre muchos “sonadores”.

“Hemos tenido retrasos [en las solicitudes] y recibido cartas para ir a renovar nuestras huellas”, reveló. “En mi caso me espanté cuando vi esa esa noticia del requisito de huellas, porque esperaba abrir mi carta y recibir mi renovación. Sin embargo, lo que me llegó es una cita. Entonces, no tengan miedo, prepárense, hagan un plan con organizaciones como CHIRLA y cumplan con sus citas”.

Luis, padre de dos niños, señaló que su miedo más grande es que no se respeten los derechos del inmigrante en este país este “y que no se resuelva la necesidad que tiene el inmigrante tener una protección permanente como la ciudadanía”.

Yunuen Trujillo, directora de Servicios Legales de Inmigración en CHIRLA reportó que, en las últimas tres semanas han observado un aumento en las llamadas de trabajadores con DACA que están siendo amenazados con el despido debido a los retrasos en la renovación de sus permisos de trabajo.

“Esto se está convirtiendo rápidamente en una crisis”, dijo.

Y, frente a empleadores bien intencionados, que creen que su única opción es despedir a sus trabajadores y otros malintencionados, — que están aprovechando este momento para tomar represalias, discriminar y cometer robo de salarios, anunció la creación y publicación de una nueva guía sobre los vencimientos de DACA y los derechos de los trabajadores.

Entre los puntos más destacados del documento se destaca que las leyes laborales protegen a los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio y también de cualquier interrupción o vencimiento en dicho estatus.

La guía incluye, además, dos modelos de solicitudes, específicamente cartas de solicitud de licencia o permiso.

“Aconsejamos a los trabajadores con DACA es que soliciten una licencia en lugar de aceptar el despido; por lo tanto, animamos a todos a utilizar estas cartas”, expresó Trujillo.

En cuanto a los empleadores, señaló que estos tienen la facultad discrecional de conceder una licencia en lugar de proceder al despido.

“Esta medida es totalmente válida y aceptable bajo todas las normativas federales pertinentes. Por consiguiente, animamos a los empleadores a ejercer su discrecionalidad para preservar los empleos y minimizar las interrupciones laborales”, subrayó.

Es bueno saber que en CHIRLA se ofrecen:

Seminarios Virtuales Semanales: Para aprender más sobre las interrupciones de DACA y los derechos laborales, los seminarios virtuales semanales en CHIRLA son todos los jueves a las 4:00 p.m.

Regístrate en este enlace: https://chirla-org.zoom.us/webinar/register/WN_W_K2DmtUT7WfplWts-WQPg#/registration.

Consultas Legales sobre Derechos Laborales: Si has sido víctima de violaciones laborales, comunícate con el Departamento de Servicios Legales Laborales y Derechos de los Trabajadores de CHIRLA para una consulta al (213) 201-8773.

Recursos sobre Derechos Laborales: Para acceder a recursos adicionales sobre derechos laborales, visita: https://www.chirla.org/workersrights/.

Clínicas de DACA todos los jueves, en persona y virtualmente.

Debe tener su tarjeta de Seguro Social, identificación o licencia de conducir, permiso de trabajo actual (EAD) y solicitud previa de DACA.

En la mayoría de los casos, en CHIRLA ayudan a presentar la solicitud el mismo día.

Los servicios están disponibles únicamente para residentes de California. La cuota de presentación es de $555.

Enlace de registro: https://forms.cloud.microsoft/r/P5mf0djdcB o llame al 213-201-3797 de martes a jueves de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.