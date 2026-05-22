Donald Trump respalda proyecto de ley que haría permanente el horario de verano

El presidente Donald Trump está convencido que adoptar el horario de verano de manera permanente implicaría millones de dólares en ahorros y una mejor calidad vida para los estadounidenses.

Por ello, respaldó la denominada Ley de Protección de la Luz Solar, iniciativa presentada por los republicanos Rick Scott, senador por Florida y Vern Buchanan, miembro de la Cámara de Representantes por el 16° distrito congresional del “Estado del Sol”.

Dicha iniciativa fue incluida en un paquete de financiación del transporte más amplio al cual se le nombró Ley de Modernización de Vehículos de Motor.

Mediante un comunicado, Vern Buchanan se refirió a las ventajas que ofrecería establecer un horario definitivo en la mayor parte del territorio estadounidense.

“Los floridanos y los estadounidenses de todo el país están cansados del cambio de hora bianual, y la evidencia demuestra claramente que el horario de verano permanente puede mejorar la salud pública, reducir los accidentes de tráfico, disminuir la delincuencia y fomentar las actividades al aire libre. Poner fin al cambio de hora es una reforma de sentido común que mejorará la vida cotidiana de millones de estadounidenses”, escribió.

El cambio de horario estaría muy cerca de implementarse en Estados Unidos. (Crédito: Kin Cheung / AP)

Al presentarse a votación ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, el proyecto que aboga por dejar fijo el horario utilizado del 8 de marzo al 1 de noviembre recibió 48 votos a favor por tan sólo uno en contra.

A través de un mensaje compartido en la plataforma Truth Social, el mandatario de la nación mencionó el despilfarro de dinero en que se incurre al modificar dos veces al año el horario en Estados Unidos, lo cual desaparecería con la Ley de Protección de la Luz Solar.

“Esto es muy importante porque cada año se gastan cientos de millones de dólares por parte de personas, ciudades y estados que se ven obligados a cambiar la hora. Muchos de estos relojes están ubicados en torres, ¡y el costo de alquilar o usar maquinaria pesada para hacerlo dos veces al año es prohibitivo!

Ya es hora de que la gente deje de preocuparse por el ‘Reloj’, por no hablar de todo el trabajo y el dinero que se gasta en esta ridícula producción que se realiza dos veces al año”, señaló.

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