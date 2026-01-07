Cuándo es el cambio de horario en Estados Unidos por verano 2026

Luego de que en noviembre se estableciera el horario de invierno en Estados Unidos, lo que ordenó atrasar una hora en los relojes, el país ahora se prepara para el nuevo cambio de horario que sucederá en marzo, dando la bienvenida al verano.

Como es tradición, esto modifica una vez más la hora oficial (se adelanta) con el objetivo de aprovechar mejor la luz natural durante los meses más cálidos.

¿Cuándo inicia el horario de verano en Estados Unidos en 2026?

El horario de verano 2026 en Estados Unidos comenzará el domingo 8 de marzo. Ese día, en la madrugada, se deberá realizar el ajuste más conocido de este sistema: a las 2:00 am los relojes deberán adelantarse una hora, pasando directamente a las 3:00 am.

Este adelanto implica que esa noche se “pierde” una hora de sueño, un detalle que suele sentirse en los días posteriores, sobre todo en personas con rutinas muy marcadas o con horarios laborales tempranos.

El ajuste también es conocido en inglés como Daylight Saving Time (DST) y está regulado por la ley federal en Estados Unidos. La idea central detrás del horario de verano es extender la luz solar durante la tarde, retrasando el anochecer y reduciendo la necesidad de iluminación artificial en las horas posteriores a la jornada laboral o escolar.

Cabe recordar que la mayoría del país participa en el cambio de horario, pero existen excepciones importantes. Hawái y la mayor parte de Arizona no adoptan el horario de verano, por lo que sus relojes permanecen sin cambios durante todo el año..

¿Hasta cuándo dura el horario de verano en 2026?

En 2026, Estados Unidos volverá al horario estándar el domingo 1 de noviembre, cuando los relojes se atrasarán una hora y se recuperará ese tiempo de descanso perdido en marzo.

Mientras continúan los debates políticos y sociales sobre eliminar estos cambios o adoptar un solo horario fijo durante todo el año, el sistema sigue vigente. Por ahora, el 8 de marzo de 2026 será la fecha clave para adelantar los relojes y adaptarse nuevamente a tardes más largas.

