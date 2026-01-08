El eclipse solar más largo del siglo oscurecerá el día por más de 6 minutos: la fecha

Un evento natural extraordinario promete captar la atención del planeta. El 2 de agosto de 2027, la Tierra vivirá un eclipse solar total de una magnitud inusual, un fenómeno que oscurecerá el cielo por más de seis minutos mientras la Luna cubre por completo al Sol. Es la mayor duración de este tipo en décadas y un espectáculo que no volverá a repetirse pronto.

La Luna cubrirá por completo al Sol durante más de seis minutos en un fenómeno excepcional que no se repetirá en décadas y que ya genera expectativa mundial.

Se hará de noche en pleno día: será el eclipse solar más largo del siglo

Lo que diferencia a este eclipse de cualquier otro reciente es precisamente su duración: casi 6 minutos y 23 segundos de oscuridad total, un lapso largo si se compara con eclipses habituales que suelen tener fases de totalidad más breves. Este evento será visible en una estrecha franja que recorrerá España, el norte de África y parte del Medio Oriente.

Los eclipses en astrología son augurio de transformación. Crédito: Shutterstock

Aunque la Tierra no quedará a oscuras en todo el planeta al mismo tiempo, dentro de la franja de totalidad el día se transformará en noche por varios minutos, algo que despertará la curiosidad de astrónomos, viajeros y aficionados al cielo. En esos instantes, la corona solar – la atmósfera exterior del Sol – se hará visible alrededor de la silueta lunar, ofreciendo una vista que normalmente se oculta bajo la luz intensa del día.

Dónde, cómo y por qué será tan especial

Los primeros lugares donde se podrá ver el fenómeno total comienzan en el océano Atlántico, justo antes de que la sombra lunar cruce por el sur de España y avance hacia países como Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudita y Yemen.

En términos científicos, eclipses solares totales ocurren cuando la Luna se alinea exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando toda la luz directa del Sol. Pero la combinación precisa de distancia y posición en este caso hará que la sombra se mantenga más tiempo sobre la superficie terrestre, lo que convierte a este eclipse en uno de los más prolongados visibles desde tierra firme en el siglo XXI.

Consecuencias visibles en el planeta y la observación segura

Un evento de este tipo no solo es un espectáculo visual: puede afectar el comportamiento de animales que confunden la oscuridad repentina con el anochecer y se presta para estudios sobre la atmósfera terrestre y la corona solar. Los expertos recuerdan que mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede causar daño ocular, por lo que recomiendan lentes especiales o métodos indirectos de observación.

Aunque muchos podrán verlo solo de manera parcial (incluyendo partes de Europa), los puntos en plena trayectoria serán destino en 2027 para entusiastas de la astronomía y turistas dispuestos a viajar para presenciar uno de los eventos celestes más impactantes de la era moderna.

Puedes ver:

Calendario 2026 de lunas nuevas: fechas y signos

Revelaciones del año 2026 por Nana Calistar

Cuándo serán los eclipses de 2026: conoce fechas y efectos