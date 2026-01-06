Cuándo serán los eclipses de 2026: conoce fechas y efectos

Los eclipses de 2026 marcarán momentos decisivos a nivel colectivo y personal.

En astrología, estos eventos no solo son fenómenos astronómicos, sino auténticos portales de transformación que aceleran cambios, revelan verdades ocultas y reorientan el destino.

Astrológicamente, cada año, los eclipses se presentan en dos periodos específicos llamados temporadas de eclipses, cuyas fechas varían y traen consigo movimientos energéticos intensos.

¿Cuántos eclipses habrá en 2026?

Durante 2026 se producirán cuatro eclipses: dos eclipses solares y dos eclipses lunares.

Los eclipses lunares pueden observarse desde regiones donde sea de noche durante el evento, mientras que los eclipses solares solo son visibles en zonas específicas del planeta, que cambian en cada ocasión.

Eclipses 2026: fechas y horas clave

Eclipse Solar Anular – 17 de febrero de 2026

Este Eclipse Solar Anular de Nodo Norte ocurre con el Sol en el grado 29 de Acuario, uno de los puntos más potentes del zodiaco.

Según reseña Vogue, su energía impulsa una revolución personal profunda, invitándote a mostrar tu versión más auténtica al mundo.

Este eclipse activa el deseo de romper moldes, especialmente dentro de grupos, comunidades o proyectos colectivos.

Si has guardado ideas disruptivas que pueden beneficiar a otros, este evento te empuja a tomar acción con valentía y coherencia emocional.

Eclipse Lunar Total – 3 de marzo de 2026

El Eclipse Lunar Total de Nodo Sur se manifestará en el grado 13 de Virgo, signo asociado al orden, la rutina y el servicio.

Este eclipse marca un cierre de ciclo contundente obligando a soltar hábitos, culpas y estructuras mentales que ya no encajan con tu presente.

Es un llamado a dejar atrás la autoexigencia excesiva y las creencias limitantes, para rediseñar tu vida desde un enfoque más alineado con tu bienestar real.

Eclipse Solar Total – 12 de agosto de 2026

El Eclipse Solar Total de Nodo Sur tendrá lugar en el grado 20 de Leo, signo del brillo personal, la creatividad y la expresión del ser.

Este eclipse te invita a dejar atrás todo aquello que apaga tu luz: miedos, inseguridades o roles impuestos.

Es una energía poderosa para renacer creativamente, conectar con tu niño interior y atreverte a mostrarte sin máscaras.

También puede marcar el inicio de proyectos importantes, relaciones significativas o una nueva versión de ti mismo.

Eclipse Lunar Parcial – 28 de agosto de 2026

El Eclipse Lunar Parcial de Nodo Norte se produce en el grado 5 de Piscis, uno de los signos más espirituales del zodiaco.

Este evento actúa como un portal entre un cierre consciente y un nuevo comienzo alineado al alma.

La invitación es escuchar la intuición, conectar con la sensibilidad y permitir que lo que ya cumplió su función se disuelva con gratitud.

Este eclipse favorece manifestaciones espirituales y decisiones tomadas desde el corazón.

¿Qué significan los eclipses en astrología?

Desde la astrología, los eclipses representan giros del destino. No suelen traer cambios superficiales, sino transformaciones profundas que tienen un sentido evolutivo.

Muchas veces activan lecciones kármicas, encuentros predestinados o finales necesarios para que el alma avance hacia su propósito.

Cada eclipse actúa como un punto de inflexión, acelerando procesos que ya estaban en marcha y revelando lo que necesita ser visto, sanado o transformado.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo serán las temporadas de eclipses en 2026?

Las temporadas de eclipses ocurrirán entre febrero–marzo y agosto de 2026.

¿Los eclipses afectan a todos los signos por igual?

No. Su impacto es mayor en los signos donde ocurren y en quienes tengan planetas importantes en esos grados.

¿Es recomendable hacer rituales durante los eclipses?

En astrología, se aconseja más la observación y la introspección que los rituales activos, ya que la energía suele ser intensa.

¿Los eclipses siempre traen cambios negativos?

No. Aunque pueden ser desafiantes, su propósito es evolutivo y transformador, incluso cuando implican cierres.

