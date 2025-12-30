Calendario 2026 de lunas llenas: fechas y signos

El calendario 2026 de lunas llenas es una guía imprescindible para quienes desean sincronizar su energía con los ritmos naturales del cosmos.

Cada plenilunio marca un punto de culminación, revelación y cierre, iluminando procesos que comenzaron seis meses antes.

Conocer las fechas y signos de las lunas llenas de 2026 te permitirá planificar rituales, tomar decisiones conscientes y aprovechar al máximo el impulso lunar.

A continuación, compartimos el calendario completo con el significado astrológico de cada luna llena para que puedas alinearte con su energía durante todo el año.

Lunas llenas de 2026 mes a mes

Luna llena de enero 2026 en Cáncer – 3 de enero

La superluna del lobo inaugura el año con una energía profundamente emocional.

Potenciada por Júpiter, esta luna llena en Cáncer aporta claridad sobre tu propósito y el rumbo que deseas tomar en 2026, comenta Vogue. Los sueños pueden traer mensajes importantes.

Es un plenilunio ideal para reuniones familiares, sanación emocional y elecciones del corazón.

Luna llena de febrero 2026 en Leo – 1 de febrero

Este plenilunio te invita a brillar sin miedo. La luna llena en Leo ilumina proyectos creativos y procesos personales iniciados meses atrás.

Es momento de mostrarle al mundo quién eres hoy. Conecta con tu niño interior, tu creatividad y recuerda que la generosidad es una forma elevada de abundancia.

Luna llena de marzo 2026 en Virgo – 3 de marzo

Con eclipse lunar total, esta luna llena marca un antes y un después. En conjunción al Nodo Sur, pide soltar hábitos, rutinas y estructuras que ya no funcionan.

Aunque el cambio pueda sentirse incómodo, es necesario para evolucionar hacia una versión más auténtica de ti.

Luna llena de abril 2026 en Libra – 1 de abril

Conocida como la luna rosa, favorece acuerdos, compromisos y alianzas. Relaciones sentimentales o laborales pueden formalizarse.

Este plenilunio también te invita a reconocer en ti mismo las cualidades que admiras en otros. Ideal para equilibrar vínculos y tomar decisiones en pareja.

Lunas llenas de mayo 2026

1 de mayo – Escorpio (luna de las flores): emocionalmente intensa. Las emociones florecen y los sueños traen mensajes profundos. Excelente momento para terapia, introspección y sanación.

31 de mayo – Sagitario (luna de fresa): trae claridad sobre el propósito. Si te sentías perdido, esta luna ilumina el camino y reactiva el entusiasmo. Soñar en grande vuelve a tener sentido.

Luna llena de junio 2026 en Capricornio – 29 de junio

La luna del ciervo simboliza logros y reconocimiento. Es un plenilunio ideal para celebrar avances profesionales y resultados del esfuerzo sostenido. Reconoce tu disciplina y permítete disfrutar lo construido.

Luna llena de julio 2026 en Acuario – 29 de julio

Conjunta a Plutón, esta luna del esturión acelera cierres definitivos. Algo se despide para siempre: una etapa, un vínculo o una versión antigua de ti.

Aunque el proceso sea intenso, marca el inicio de un renacer auténtico y liberador.

Luna llena de agosto 2026 en Piscis – 27 de agosto

Acompañada de un eclipse lunar parcial, esta luna de la cosecha habla de destino y manifestación. Un cierre abre inmediatamente la puerta a algo nuevo.

Es un momento mágico para confiar, soltar esquemas limitantes y dar espacio a los sueños.

Luna llena de septiembre 2026 en Aries – 26 de septiembre

La luna del cazador, influenciada por Neptuno y Saturno, mezcla intuición con realidad. Las emociones estarán intensas, pero la acción debe esperar.

Este plenilunio pide valentía para ver la verdad, poner límites y tomar decisiones responsables.

Luna llena de octubre 2026 en Tauro – 25 de octubre

La luna del castor invita al disfrute y al romance. Aquello en lo que trabajaste durante meses finalmente florece.

Con Quirón cerca, es un momento de vulnerabilidad consciente: mostrar lo que sientes sana y libera.

Luna llena de noviembre 2026 en Géminis – 24 de noviembre

Esta superluna fría, en conjunción a Urano, puede traer una revelación repentina o una idea revolucionaria. Ilumina dos caras de una misma situación y favorece la comunicación, el diálogo y las reuniones sociales.

Luna llena de diciembre 2026 en Cáncer – 23 de diciembre

El año se cierra con un plenilunio emocional y cálido. Esta luna invita a reunirte con tu tribu, agradecer los logros y elegir conscientemente en qué enfocar tu energía en 2027.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas lunas llenas habrá en 2026?

En 2026 habrá 13 lunas llenas, ya que mayo tendrá dos plenilunios.

¿Qué luna llena de 2026 es la más intensa?

La de marzo en Virgo, por el eclipse lunar total, y la de julio en Acuario, por su conjunción con Plutón.

¿Para qué sirve seguir el calendario de lunas llenas?

Para alinearte con los ciclos de cierre, manifestación y toma de conciencia.

¿Qué rituales hacer en luna llena?

Rituales de gratitud, liberación emocional, cierre de ciclos y manifestación consciente.