¡Adelanto de relojes! Se viene el horario de verano, ¿cómo impacta esto tu salud?

El cambio de reloj se producirá de nuevo el 8 de marzo a las 2:00 a.m., que se adelanta una hora. Arizona, Hawái y varias posesiones norteamericanas son las excepciones, que no participan en esta práctica. Al adelantar los relojes, se pierde una hora de sueño, lo que puede afectar la salud. Expertos sugieren ajustarse gradualmente a la nueva hora para mitigar efectos negativos.

El llamado Daylight Saving Time (DST) —conocido popularmente como “horario de verano”— tiene su origen en el Standard Time Act de 1918, cuando Estados Unidos buscaba aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo energético.

Lo que comenzó como una medida práctica de eficiencia se ha convertido en una tradición controvertida: científicos, médicos y legisladores cuestionan hoy sus beneficios reales, mientras acumulan evidencia sobre sus costos para la salud pública.

Una hora que pesa más de lo que parece

Para muchos, el “spring forward” —como se le conoce coloquialmente— se siente apenas como un lunes agotador. Pero la ciencia dice otra cosa. Según la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, el ajuste puede alterar los patrones de sueño de más de 300 millones de personas, haciendo que el cambio horario sea especialmente difícil para una parte significativa de la población.

El problema no es solo el cansancio. Según el corresponsal médico de ABC News, el doctor Darien Sutton, incluso pequeñas reducciones en el sueño pueden afectar negativamente la salud, incrementando las hormonas del estrés y elevando el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares, principalmente en mujeres y adultos mayores durante los dos primeros días tras el cambio.

El corazón en alerta

Los cardiólogos llevan años advirtiendo sobre este período. La Asociación Americana del Corazón señala estudios que sugieren un aumento de ataques cardíacos el lunes siguiente al inicio del horario de verano, y un incremento en casos de accidentes cerebrovasculares durante los dos días posteriores. Los médicos ya saben que los infartos, especialmente los más graves, son más comunes los lunes en general y por las mañanas, cuando la sangre tiene mayor tendencia a coagularse.

Los investigadores aún estudian los mecanismos exactos, pero la hipótesis más aceptada apunta a que la disrupción abrupta del ritmo circadiano —el reloj biológico interno que regula casi todas las funciones del cuerpo— puede agravar factores de riesgo como la hipertensión arterial en personas ya vulnerables.

Los niños, entre los más afectados

El doctor Casey Freymiller advierte que los efectos del cambio horario son especialmente significativos en los niños. “Necesitan siestas o se sienten cansados al final del día, y se nota en ellos.

Estos cambios rápidos que se producen cada año con el horario de verano pueden tener un gran impacto en los pequeños”.

Peligro en las carreteras

El impacto no se queda dentro del organismo. Los accidentes de tránsito fatales aumentan temporalmente durante los primeros días tras el cambio de hora en primavera, según un estudio sobre muertes en carretera en EE.UU.

El riesgo fue mayor en las horas de la mañana, y los investigadores lo atribuyeron a la privación de sueño.

Cómo proteger tu salud

Los expertos coinciden en que la transición puede suavizarse con algunos ajustes sencillos. Los especialistas recomiendan adelantar la hora de dormir entre 15 y 20 minutos durante los días previos al cambio, salir a recibir luz solar por las mañanas durante la primera semana para ayudar a resetear el reloj biológico y evitar pantallas, cafeína y siestas tardías que dificulten la adaptación.

