Una de las recomendaciones que muchos padres omiten y pone en riesgo la salud mental de sus bebés

Un número creciente de padres está optando en la actualidad por rechazar la inyección de vitamina K para sus recién nacidos, exponiéndolos a un mayor riesgo de hemorragias cerebrales. A este respecto, un estudio propone que la falta de administración puede resultar en deficiencias graves que pueden tener consecuencias fatales.

Los hallazgos del mismo se presentarán en la 78.ª Reunión Anual de la Academia Estadounidense de Neurología, que se celebrará del 18 al 22 de abril de 2026 en Chicago, reseña Newsweek.

Existen estadísticas alarmantes. En Minnesota, la tasa de rechazos creció del 0,9% en 2015 al 1,6% en 2019. Mientras que en California, Iowa y Connecticut se registraron rechazos entre el 0,2% y el 1,3%.

Como consecuencia del rechazo, los bebés que no reciben la inyección tienen 81 veces más probabilidades de sufrir hemorragias por deficiencia de vitamina K.

Impacto de la desinformación

Los padres citan preocupaciones sobre el dolor y la presencia de conservantes como razones principales para rechazar el tratamiento. La desinformación en línea parece desempeñar un papel significativo en la disminución de la confianza en la administración de vitamina K.

Los investigadores hacen un llamado urgente a los profesionales de salud para que brinden orientación prenatal adecuada, subrayando la importancia de la vitamina K para prevenir lesiones cerebrales y sus consecuencias a largo plazo.

Deficiencia de vitamina K

Los recién nacidos con deficiencia de vitamina K suelen presentar síntomas relacionados con sangrado anormal, conocido como enfermedad hemorrágica del recién nacido (VKDB).

Síntomas comunes

Sangre en las heces, que aparecen negras y pegajosas.

Sangre en la orina.

Goteo de sangre del cordón umbilical o del sitio de circuncisión.

Moretones fáciles, especialmente en cabeza y cara.

Signos graves

En casos severos, puede haber sangrado cerebral con letargo excesivo, irritabilidad, convulsiones o vómitos. Esto resalta la importancia de la inyección profiláctica de vitamina K al nacer.

Alternativas a la inyección de vitamina K

La principal alternativa a la inyección intramuscular de vitamina K, usada comúnmente en recién nacidos para prevenir la enfermedad hemorrágica por deficiencia de vitamina K (EHDVK), es la administración oral.

Se recomienda un esquema de tres dosis de 2 mg: al nacimiento, entre el cuarto y sexto día de vida, y entre las cuatro y seis semanas.

Esta opción es menos eficaz que la inyectable, especialmente en bebés con factores de riesgo como prematuridad o problemas hepáticos, por lo que se insiste en el cumplimiento estricto.

Es ideal para padres que rechazan la inyección, pero requiere seguimiento en atención primaria.

Dieta rica en vitamina K

Incrementar el consumo materno de vegetales de hoja verde (espinacas, kale) puede elevar ligeramente los niveles en la leche materna, aunque el paso es bajo y no sustituye la profilaxis.

No se considera una alternativa completa, ya que los requerimientos neonatales no se cubren solo con dieta.

Otras opciones experimentales

Formulaciones en micelas orales prometen mejor absorción, pero aún necesitan más estudios clínicos grandes.

La vía intravenosa se usa en casos específicos como nutrición parenteral, no como profilaxis rutinaria.

Todas las guías priorizan la inyectable como la más efectiva; las alternativas no eliminan por completo el riesgo de hemorragia.

También te puede interesar:

· Estos alimentos comunes se vinculan a un menor coeficiente intelectual en los niños

· Detectan altos niveles de plomo y otros metales en batidos y polvos de proteínas

· ¿El refresco prebiótico de Pepsi es tan beneficioso para la salud como se promueve?