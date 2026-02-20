Detectan altos niveles de plomo y otros metales en batidos y polvos de proteínas

Consumer Reports ha publicado un informe que revela que más de dos tercios de los polvos y batidos de proteínas analizados contienen niveles de plomo por encima de las pautas consideradas seguras. De 23 productos evaluados, se destaca la contaminación generalizada de metales pesados en suplementos proteicos.

Los productos de origen vegetal presentan los niveles más altos de plomo, aproximadamente nueve veces más que las proteínas lácteas. Consumer Reports identificó productos específicos, como Vegan Mass Gainer de Naked Nutrition y Black Edition de Huel, que exceden los niveles de plomo recomendados y deben evitarse.

“Los polvos y batidos de proteína se han vuelto inmensamente populares y forman parte de la rutina diaria de muchas personas que buscan consumir más proteínas en su dieta”, declaró Brian Ronholm, director de política alimentaria de Consumer Reports, en un comunicado de prensa citado por CBS News.

“Nuestras pruebas revelaron que la contaminación por metales pesados ​​tóxicos en los suplementos proteicos está generalizada y ha empeorado desde que analizamos estos productos por primera vez hace 15 años”, aseveró.

En opinión de expertos, como Pieter Cohen, profesor asociado de la Facultad de Medicina de Harvard e internista general de Cambridge Health Alliance, es decepcionante ver estos resultados. “Llevamos años sabiendo que existe la preocupación de que los suplementos que toma la gente puedan contener demasiados metales pesados, en concreto plomo. Y ver que sigue siendo un problema… es alarmante”, declaró Cohen, quien no participó en la investigación.

Respuestas de las empresas

Tras conocerse los resultados del informe de Consumer Reports, CBS se dio a la tarea de consultar a representantes de las empresas involucradas.

En su defensa, Huel aboga por la seguridad de sus productos, argumentando que cumplen con las regulaciones internacionales de seguridad alimentaria.

Mientras que Naked Nutrition asegura que sus ingredientes son revisados por proveedores seleccionados y que sus niveles de metales pesados están dentro de los límites establecidos.

Implicaciones para la salud

Expertos en salud advierten que el plomo puede acumularse en el cuerpo y representar un riesgo considerable. La falta de regulación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en suplementos alimenticios aumenta la preocupación. Consumer Reports ha iniciado una petición para que la FDA establezca límites estrictos sobre el plomo en estos productos.

Dada la evidencia presentada, se hace un llamado urgente a la FDA para que implemente regulaciones que protejan al consumidor de los peligros derivados de la exposición innecesaria al plomo en suplementos de proteínas.

Metales detectados

Consumer Reports analizó suplementos proteicos principalmente por metales pesados como plomo, cadmio y arsénico inorgánico.

Además del plomo (encontrado en ~70% de los 23 productos por encima del límite de preocupación de 0.5 μg/día), se identificaron niveles elevados de cadmio en productos como Huel Black Edition (9.2 μg/porción) y Vega Premium Sport, y arsénico inorgánico en Optimum Nutrition Serious Mass (8.5 μg/porción). Tres productos excedieron los límites de preocupación para cadmio y arsénico inorgánico, ambos carcinógenos según la EPA.

Los suplementos vegetales (con proteína de guisante) mostraron mayores contaminaciones en general. Consumer Reports recomienda evitar el uso diario de la mayoría y priorizar alimentos enteros.

Síntomas de la exposición al plomo

La exposición al plomo causa síntomas variados que dependen de la intensidad y duración de la exposición. A corto plazo, suelen aparecer efectos agudos como dolor abdominal y fatiga, mientras que a largo plazo se observan daños neurológicos y renales persistentes.

Síntomas a corto plazo

Estos aparecen rápidamente tras exposiciones agudas o moderadas, afectando principalmente el sistema digestivo y nervioso.

Dolor abdominal intenso (cólicos), estreñimiento, vómitos y falta de apetito.

Dolor de cabeza, fatiga, irritabilidad y sabor metálico en la boca.

En casos graves: debilidad muscular, convulsiones o coma.

Síntomas a largo plazo

La exposición crónica provoca daños acumulativos, especialmente en niños y adultos expuestos laboralmente.

En niños: retraso en el desarrollo, problemas de aprendizaje, reducción del coeficiente intelectual y comportamiento agresivo.

En adultos: daño renal, hipertensión, anemia, pérdida de memoria, neuropatía (entumecimiento en extremidades) y problemas reproductivos como infertilidad.

Daño cerebral permanente, dolores articulares crónicos y posible encefalopatía.

