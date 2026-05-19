“EE.UU. no puede ser el policía del mundo; Europa tiene que valerse por sí misma”, advierte J.D. Vance

James David Vance, vicepresidente estadounidense, exhortó a los aliados de Estados Unidos a reforzar su plan de defensa y no cederle la mayor parte de esa responsabilidad a Washington, pues la administración Trump ahora se enfocará más en priorizar la seguridad de sus ciudadanos.

Durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca en sustitución de Karoline Leavitt, secretaria de prensa, el republicano de Ohio abordó el tema de la rotación militar que Estados Unidos está llevando a cabo sobre todo en Europa, lo cual generó cierta incertidumbre en algunos países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como son Alemania, Italia y Polonia.

“Estados Unidos no puede ser el policía del mundo. Queremos ser buenos aliados. Queremos asegurarnos de que nuestra presencia militar promueva la estabilidad regional en Europa. El presidente no ha dicho, aunque podría hacerlo, que vaya a retirar todas las tropas de Europa, pero Europa tiene que valerse por sí misma”, expresó.

James David Vance ha tratado sin éxito de negociar el final de la guerra con los iranís luego de que Europa se abstuvo de apoyar a EE. UU. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Los comentarios del segundo hombre de mayor peso en la Casa Blanca surgieron a raíz de una discrepancia surgida entre el presidente Donald Trump y Friedrich Merz, canciller alemán, la cual propició que el republicano ordenara la salida de 5,000 militares estadounidenses del territorio bávaro.

Además, el magnate neoyorquino también amagó con la posibilidad de reducir la cantidad de soldados desplazados en Italia y España.

“Probablemente… ¿por qué no debería hacerlo?”, y criticó duramente a ambos países. “Italia no nos ha sido de ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente horrible”, sentenció el jefe de la nación con respecto a la solidaridad que esperaba obtener en el conflicto bélico desarrollado en contra Irán desde el 28 de febrero.

Sin embargo, Vance trató de matizar las declaraciones de Trump anteponiendo que eso obedece a una rotación de tropas estadounidenses y no ha su retiro permanente del Viejo Continente.

“Las tropas podrían ir a cualquier otro lugar de Europa; podríamos decidir enviarlas a otro sitio. En realidad, aún no hemos tomado la decisión final sobre adónde irán esas tropas, pero lo que quiero decir es que no es exacto afirmar que estamos retirando un gran número de tropas”, enfatizó.

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