EE.UU. podría retirar sus tropas de España e Italia por su falta de apoyo en la ofensiva militar contra Irán

El presidente Donald Trump dejó abierta la posibilidad de retirar tropas estadounidenses de Europa, al señalar que “probablemente” consideraría reducir la presencia militar en España e Italia, en medio de crecientes tensiones con aliados de la OTAN por la guerra contra Irán.

Las declaraciones se producen apenas un día después de que el mandatario confirmara que su administración evalúa recortes de personal militar en Alemania, país que alberga el mayor contingente de tropas estadounidenses en el continente europeo.

Al ser cuestionado en la Casa Blanca sobre si extendería esa medida a otras naciones, Trump respondió: “Probablemente… ¿por qué no debería hacerlo?”, y criticó duramente a ambos países. “Italia no nos ha sido de ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente horrible”, afirmó.

REPORTER: You talked about possibly pulling some troops out of Germany. Would you consider the same thing for Spain and Italy?@POTUS: "Yeah, probably… Why shouldn't I? Italy has not been of any help to us, and Spain has been horrible." pic.twitter.com/yDXlcXCPOl — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 30, 2026

Tensiones con aliados por conflicto en Irán

El presidente ha expresado reiteradamente su frustración con socios europeos por lo que considera una falta de apoyo en la ofensiva militar lanzada el 28 de febrero contra Irán, en coordinación con Israel. Según Washington, varios aliados no respaldaron acciones clave, como garantizar el tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz.

En particular, Trump ha señalado a España por negarse a autorizar el uso de bases militares estadounidenses en su territorio para operaciones vinculadas al conflicto. Incluso, el mes pasado, amenazó con imponer sanciones comerciales si Madrid mantenía esa postura.

De acuerdo con reportes, un memorando interno del Pentágono evaluó posibles medidas para presionar a países aliados, incluyendo la opción de suspender a España de la OTAN, una propuesta que refleja el nivel de fricción dentro de la alianza.

.@POTUS on the Iranian regime: "They killed 42,000 people… This is a rough group, but we have decimated them, and their economy is a disaster — so we'll see how long they hold out." pic.twitter.com/KFFtoKiuRM — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 30, 2026

Presencia militar en Europa en revisión

Actualmente, Estados Unidos mantiene una presencia significativa en la región, con aproximadamente 3,200 efectivos en bases españolas y unos 12,000 destinados en Italia. Para el mandatario, mantener estas tropas es un gasto injustificado si los países anfitriones no respaldan las prioridades de seguridad de su administración. “Cuando los necesitamos, no estuvieron ahí. Tenemos que recordar eso”, sentenció con tono punzante.

La ofensiva verbal de Trump no se detuvo en el Mediterráneo. El mandatario también arremetió contra el canciller alemán, Friedrich Merz, calificando su gestión como un “trabajo terrible”. Según Trump, Alemania está sumida en problemas de inmigración y energía, además de estar “metida en un lío” con la guerra en Ucrania, lo que a sus ojos debilita su posición como aliado estratégico.

Merz, por su parte, ha intentado calmar las aguas afirmando que su relación personal con Trump sigue siendo estable, aunque no ha dudado en señalar que Estados Unidos está sufriendo una “humillación” por parte de Irán, comentario que encendió aún más la mecha en Washington.

Con más de 68,000 militares destinados permanentemente en Europa, el anuncio de una reducción masiva de personal en Alemania, España e Italia supondría el cambio más radical en la arquitectura de seguridad del continente desde el fin de la Guerra Fría. Crédito: Christopher Gordon/Armada de EE.UU. | AP

Mientras la Casa Blanca promete una decisión final “en un periodo breve de tiempo”, los aliados europeos observan con nerviosismo cómo la administración Trump parece cada vez más dispuesta a desmantelar los compromisos históricos de la Alianza si no se cumplen sus demandas de apoyo incondicional.

Analistas señalan que cualquier decisión sobre el retiro de tropas tendría implicaciones tanto militares como diplomáticas, en un momento en que la estabilidad global enfrenta presiones por conflictos en distintas regiones.

Por ahora, la Casa Blanca no ha detallado un calendario específico ni el alcance de los posibles recortes, aunque el propio Trump aseguró que se tomará una decisión “en un periodo corto de tiempo”. Mientras tanto, la incertidumbre crece entre aliados europeos ante un posible reacomodo de la presencia militar estadounidense en el continente.

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