El tenso diálogo entre Messi y Huiqui robó más cámara que el duelo entre Inter Miami y Cruz Azul

El astro argentino Lionel Messi y Joel Huiqui, técnico de Cruz Azul, le pusieron más coraje y pasión al cruce de palabras que tuvieron en la banda que al trámite de un juego por la Campeones Cup. El trofeo se quedó en manos de las Garzas ante una Máquina Celeste que mostró demasiada pasividad, quedando muy lejos de su categoría de campeón de la Liga MX.

Este polémico diálogo acaparó las miradas en el encuentro disputado en Miami, donde el cuadro local se llevó la victoria por 2-0 sobre los cementeros y donde el brasileño Casemiro le puso la cereza al pastel para asegurar el título de la escuadra estadounidense.

Huiqui y Messi pic.twitter.com/MB9MFr8AWz — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) September 17, 2026

En un principio parecía que el juego había concluido sin contratiempos extradeportivos, pero en las redes sociales comenzaron a viralizarse imágenes del intenso duelo verbal que sostuvo el astro argentino con el estratega de los celestes.

La acalorada charla ocurrió cuando el atacante se apareció por el costado derecho durante la primera mitad; aunque al inicio el diálogo parecía amistoso, poco a poco subió de tono hasta denotar el claro enfado del capitán de las Garzas ante las respuestas burlonas del técnico de Cruz Azul.

El astro argentino Lionel Messi y Joel Huiqui, técnico de Cruz Azul, le pusieron más coraje y pasión al cruce de palabras que tuvieron en la banda que al trámite de un juego por la Campeones Cup. El trofeo se quedó en manos de las Garzas ante una Máquina Celeste que mostró demasiada pasividad, quedando muy lejos de su categoría de campeón de la Liga MX.

En las grabaciones se observa a ambos intercambiar gestos y reclamos con las manos. Aunque los videos no permiten conocer con precisión qué palabras se dijeron debido al ruido de las tribunas y la distancia de las cámaras, el intercambio de gesticulaciones entre el atacante y el timonel cementero quedó plenamente registrado.

Dentro del terreno de juego, Messi tuvo una participación decisiva para que Inter Miami conquistara el título. El sudamericano abrió el marcador durante la primera mitad con un remate de cabeza tras un servicio de Luis Suárez, una anotación que representó su gol número 100 con la camiseta de las Garzas desde su llegada en 2023.

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Cae gol de Lionel Messi y así fue la reacción de Huiqui. ¿Qué fue eso? ? pic.twitter.com/IL6QXjPegJ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 17, 2026

El cuadro estadounidense amplió la ventaja en la recta final del encuentro cuando Casemiro apareció dentro del área para conectar un tiro de esquina ejecutado por el propio Messi, colocando el 2-0 definitivo. Con esta victoria, el argentino sumó un trofeo más a las vitrinas de su club tras los éxitos de la Leagues Cup, el Supporters’ Shield y la MLS Cup.

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