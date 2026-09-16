Joel Huiqui no pierde el sueño al enfrentar a Lionel Messi

Cruz Azul se enfrentará al Inter Miami por la Campeones Cup. El conjunto Cementero luchará por otro trofeo en el Nu Stadium de Florida. Lionel Messi liderará al conjunto de las “Garzas”. Joel Huiqui pide que el enfoque no se vaya e su totalidad al argentino.

Es evidente que la principal preocupación del Inter Miami es Lionel Messi. El futbolista argentino sigue siendo un jugador determinante y así lo demostró en un torneo de élite como la Copa del Mundo.

Joel Huiqui no se ha desvelado como entrenador al intentar encontrar una fórmula para detener a Lionel Messi. El estratega de Cruz Azul considera que el Inter Miami debe ser contrarrestado como equipo y no solo centrarse en un jugador. Además, Huiqui quiere que el enfoque sea más personal al corregir errores cementeros.

“Lionel Messi es un gran jugador, todos sabemos quién es él en el futbol. Pero vamos a enfocarnos en nuestra forma, en nuestro estilo, creo que es lo más importante”, dijo Joel Huiqui en conferencia de prensa previa al encuentro.

¿Habrá plan especial para frenar al 10? ?



Joel Huiqui elogió la carrera de Lionel Messi, pero aseguró que no cambiará su planteamiento. ???#LigaMX pic.twitter.com/bTQxJm9XW9 — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 16, 2026

En este sentido, Joel Huiqui resaltó que será fundamental concebir al Inter Miami como un equipo peligroso. Centrarse solo en Messi le puede generar espacios a sus compañeros que también los saben aprovechar.

“Darle esa importancia al rival es clave. Sabiendo que es un gran equipo, que no solamente tiene un jugador específico de la ofensiva, también en su construcción tiene jugadores importantes para meter pases y demás”, agregó el entrenador de Cruz Azul.

Un solo antecedente

Joel Huiqui puede convertirse en el primer entrenador que logra vencer al Inter Miami desde el banquillo de Cruz Azul. Ambos clubes se enfrentaron en la fase de grupos de la Leagues Cup de 2023. En aquel encuentro, el Inter Miami se llevó el triunfo por 2-1. No hay más enfrentamientos directos desde aquel compromiso.

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