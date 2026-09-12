El “efecto Messi” hace que el Eldense se ilusione con estar en Champions

Lionel Messi continuaría con sus acciones fuera del campo de juego. En los últimos días ha circulado la información de que Messi se convertiría en el principal accionista del club Eldense. Juan Carlos Trujillo, actual propietario del Eldense, se ilusiona con esta venta.

El dirigente considera que Lionel Messi se fijó en el club porque es un equipo que tiene una buena base y gran margen de mejora.

“Mucho me preguntan por qué el Eldense. Sencillo: es el mejor club, tiene una energía extraordinaria y la gente ama a su equipo”, escribió Trujillo en sus redes sociales.

#Deportes | Juan Carlos Trujillo, el colombiano que tiene en sus manos el negocio que haría a Messi dueño del Eldense https://t.co/UqJy0gd9DM — El País Cali ? (@elpaiscali) September 9, 2026

El Eldense juega en LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español). Sin embargo, la llegada del argentino les ha permitido motivarse con logros muchos más ambiciosos. Desde ascender a la primera división hasta jugar en la UEFA Champions League.

Denuncia en el radar

En medio de la ilusión de los aficionados y directivos por la vinculación con Lionel Messi, en el entorno del Eldense surgen problemas legales.

Pascual Pérez, expresidente del club, denunció a Carolina Holguín, presidenta y esposa de Trujillo, por el reclamo de un préstamo de dinero que no ha sido devuelto. Pérez pide como medida preventiva el embargo de las acciones del conjunto español.

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