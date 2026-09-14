Costco suma 10 nuevas gasolineras en EE.UU.: estos son los 9 estados beneficiados

Costco continúa ampliando uno de los beneficios más valorados por sus socios en Estados Unidos: la posibilidad de cargar combustible en sus propias estaciones. La cadena prepara 10 nuevos almacenes con gasolineras asociadas antes de terminar 2026, distribuidos en nueve estados.

Algunas estaciones comenzaron a funcionar antes que las tiendas principales, mientras que otras abrirán junto con los nuevos almacenes durante octubre y noviembre.

California será el único estado con dos de estas nuevas ubicaciones, mientras que Texas y Nueva York también forman parte de la expansión.

Dónde estarán las nuevas gasolineras de Costco

Las 10 ubicaciones anunciadas corresponden a:

Lee’s Summit, Missouri

The Colony, Texas

Amherst, Nueva York

Lawrence, Kansas

Camarillo, California

South Meridian, Idaho

Vallejo, California

Chandler, Arizona

Newport News, Virginia

Franklin, Wisconsin

Cinco nuevos almacenes están previstos para octubre y otros cinco para noviembre, de acuerdo con la información divulgada sobre el plan de expansión.

Costco confirma en su propia página de próximas aperturas que Lee’s Summit, Missouri, y The Colony, Texas, se encuentran entre las nuevas ubicaciones previstas para octubre.

Dos gasolineras ya comenzaron a operar

No todos los conductores tendrán que esperar a que abra el almacén. En Camarillo, California, la nueva estación de combustible abrió el 1 de mayo de 2026, mientras que el almacén está programado para comenzar a operar el 30 de octubre de 2026, según Costco.

Algo similar ocurre en Amherst, Nueva York. Costco indica que la estación comenzó a funcionar el 4 de septiembre, mientras que la apertura del nuevo almacén está prevista para el 28 de octubre de 2026. La ubicación contará además con farmacia, óptica, centro auditivo y servicio de neumáticos.

En Vallejo, California, se espera que la nueva estación abra hacia finales de octubre, antes de la inauguración del nuevo almacén prevista para noviembre, según la información citada por The Sun.

Costco apuesta cada vez más por vender gasolina

La expansión no se limita a instalar surtidores junto a los nuevos almacenes. Costco también comenzó a experimentar con gasolineras independientes, separadas de sus tradicionales tiendas mayoristas.

La primera abrió en junio en Mission Viejo, California, en el área metropolitana de Los Ángeles. Además, la compañía tiene previsto desarrollar otra instalación de este tipo en Honolulu, Hawaii.

El proyecto de Honolulu contempla 20 islas de abastecimiento y 40 surtidores, dentro de una remodelación de aproximadamente $13.51 millones.

Por qué la gasolina es importante para Costco

Para muchos socios, el combustible es uno de los motivos para mantener la membresía. Las estaciones de Costco suelen operar durante horarios más amplios que los almacenes y están reservadas para miembros de la cadena, aunque los precios varían según la ubicación y pueden cambiar diariamente.

Por ejemplo, Costco muestra directamente en su buscador de almacenes tanto los horarios como los precios actualizados de combustible de cada estación, aunque advierte que el precio definitivo es el que aparece en el surtidor en el momento de la compra.

La estrategia también aumenta la competencia con otras grandes cadenas estadounidenses, entre ellas Walmart y Sam’s Club, que han reforzado su presencia en el negocio de las estaciones de servicio.

Con las nuevas aperturas previstas para octubre y noviembre, California, Texas, Nueva York, Missouri, Kansas, Idaho, Arizona, Virginia y Wisconsin serán los estados beneficiados por esta nueva fase de expansión de Costco.

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