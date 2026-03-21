Costco abrirá su primera mega gasolinera con 40 bombas fuera de sus tiendas

En un momento en el que llenar el tanque se ha vuelto más caro para millones de conductores en Estados Unidos, encontrar gasolina a buen precio se ha convertido en una prioridad diaria. En ese contexto, Costco prepara un movimiento clave que podría cambiar la forma en que sus clientes acceden al combustible: abrirá su primera gran gasolinera independiente, separada de sus tiendas tradicionales.

Costco apostará por un formato distinto al que ha utilizado durante años. En lugar de ubicar sus bombas dentro del estacionamiento de sus sucursales, esta nueva estación operará como un punto exclusivo de carga de gasolina.

El primer proyecto estará en Mission Viejo, California, a unos 79 kilómetros de Los Ángeles, y se perfila como la gasolinera más grande que la empresa ha construido hasta ahora.

El plan fue aprobado por la Comisión de Planificación y Transporte de la ciudad en marzo de 2025. La instalación contará con 40 bombas, una capacidad que la colocará al nivel de grandes cadenas del sector.

Robert Schick, portavoz de la ciudad, declaró el miércoles 18 de marzo que la compañía ha indicado que la apertura está prevista para junio.

Costco ha convertido la gasolina en uno de sus principales atractivos para clientes, especialmente por sus precios competitivos. Sin embargo, ese mismo éxito ha generado problemas logísticos en muchas de sus tiendas, donde las largas filas y los estacionamientos saturados se han vuelto comunes.

“La gasolina de Costco es extremadamente popular entre los miembros debido a sus precios más bajos”, explicó Neil Saunders, analista de la firma GlobalData, a USA TODAY. “Si tiene éxito, hay otras ubicaciones donde esto podría implementarse”.

Aunque el margen de ganancia del combustible es menor comparado con otros productos, la estrategia de la empresa ha sido clara: usar la gasolina como un gancho para atraer clientes. Las membresías de Costco, que van de $65 a $130 dólares al año, se benefician de este modelo, ya que muchos consumidores acuden primero por el combustible y terminan comprando en tienda.

La diferencia ahora es que esta nueva gasolinera no dependerá físicamente de una sucursal. Esto podría aliviar la congestión en sus tiendas actuales y, al mismo tiempo, permitir a la empresa expandir su presencia en el mercado de combustible sin necesidad de abrir más supermercados.

Este movimiento de la compañía parece tan arriesgado como audaz. No solo mejoraría la congestión de sus tiendas, pondría a prueba la efectividad de sus gasolineras sin estar cerca de un almacén. Además, con los precios del petróleo presionados por tensiones internacionales, como el conflicto con Irán, el costo de la gasolina ha mostrado una tendencia al alza. Costco busca posicionarse justo en ese espacio, para convertirse en la alternativa que ofrezca precios más bajos para los consumidores.

Además, la compañía ya planea un segundo proyecto en marcha en Honolulu, Hawái, específicamente en la zona de Kapālama Kai. Según información del desarrollo, la construcción comenzó con trabajos de demolición en octubre de 2025, y la apertura está prevista para 2027.

Si las gasolineras independientes de Costco logran mantener precios competitivos y reducir los problemas operativos, podrían convertirse en una pieza clave dentro de su negocio, especialmente en un entorno donde el precio del combustible sigue siendo una preocupación constante para las familias.

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