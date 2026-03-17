Llenar el tanque se ha vuelto más costoso en las últimas semanas. Eso ya no es noticia o se está convirtiendo en una cotidianidad preocupante para nuestros bolsillos. Los problemas geopolíticos han llegado a nuestra cartera. Por todo esto, en esta ocasión, te explicamos cómo ahorrar en gasolina ante su aumento de precios, con recomendaciones prácticas que puedes aplicar desde que te vuelvas a subir a tu vehículo.

El incremento en los combustibles está ligado a factores internacionales, como el conflicto en Medio Oriente, que ha elevado los costos de la energía. De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Automóvil (AAA), el precio promedio alcanzó los $3.79 dólares por galón, lo que representa un aumento de 81 centavos, es decir, cerca del 25% desde que inició el conflicto.

Ante este panorama, es momento de hacer algunos ajustes en nuestros hábitos de consumo, del mantenimiento de nuestro vehículo e incluso sobre nuestra manera de conducir. Te proponemos algunos cambios que, por muy pequeños que parezcan, pueden ayudarte a gastar menos gasolina sin sacrificar tu movilidad.

1. Revisa la presión de tus llantas

Uno de los errores más comunes es circular con llantas desinfladas. Puede parecer un detalle menor, pero tiene un impacto directo en el consumo de combustible. El Departamento de Energía de Estados Unidos señala que unas llantas correctamente infladas pueden mejorar el rendimiento hasta en un 3%, e incluso algunas estimaciones elevan ese beneficio hasta el 10%.

“Unos neumáticos con baja presión aumentarán la resistencia en la carretera, por lo que, con la presión adecuada, el vehículo se conducirá con mayor suavidad y podrá acelerar correctamente”, comentó David Bennett, gerente sénior de automoción de la AAA.

Te sugerimos revisar la presión al menos una vez al mes. Puedes encontrar el nivel adecuado en la puerta del conductor o en el manual del vehículo.

2. Reduce la velocidad en carretera

Sabemos que cuando tienes prisa, es fácil pisar más el acelerador. Sin embargo, a mayor velocidad, mayor consumo de gasolina. Mantener una velocidad moderada puede marcar una diferencia importante.

Según Sean Tucker, editor jefe de vehículos compactos y de tamaño completo en Kelley Blue Book, recomienda conducir a 65 millas por hora como punto óptimo en una autopista.

“Los coches actuales están diseñados para ser más eficientes a esa velocidad, y se pierde bastante eficiencia de combustible cuanto más rápido se va”, asegura Tucker.

Reducir entre 5 y 10 millas por hora puede mejorar el rendimiento hasta en un 14%, según la AAA. El uso del control de crucero puede ayudarte a mantener una velocidad constante, especialmente en trayectos largos.

3. Evita aceleraciones y frenados bruscos

Otro hábito que impacta directamente tu gasto es la forma en que conduces. Acelerar de golpe o frenar bruscamente no solo desgasta tu vehículo, también incrementa el consumo de gasolina.

El Departamento de Energía indica que estas prácticas pueden reducir el rendimiento entre un 15% y un 30% en carretera, y hasta un 40% en tráfico urbano. Por eso, te recomendamos mantener una conducción suave y anticiparte a las condiciones del camino.

“Cuando ves un semáforo en rojo, no hay razón para apresurarse a llegar primero”, señaló Mackenzie Raetz, editora sénior de artículos independientes para Penny Hoarder, un sitio web de finanzas personales, en un correo electrónico. “Reducir la velocidad y dejar que el coche se detenga por inercia puede ayudar a ahorrar combustible”.

Adoptar estos hábitos no solo te ayudará a gastar menos, también hará tus trayectos más seguros. En un contexto donde los precios de la gasolina pueden seguir subiendo, cada decisión al volante cuenta más de lo que parece.

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