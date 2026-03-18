Por 1 centavo, banco cobra 2,800 veces más a un hombre: la tarifa de la que debes cuidarte

Lo que parecía un error insignificante terminó convirtiéndose en una lección financiera difícil de ignorar. ¿Quién piensa que 1 centavo no vale tanto? Para el banco, sí. Un hombre en Estados Unidos descubrió que un sobregiro de apenas un centavo podía escalar a una penalización desproporcionada 2,800 veces más costosa. Su caso se volvió viral en redes sociales y encendió nuevamente las alertas sobre las comisiones bancarias ocultas que pueden afectar a cualquier usuario.

Todo ocurrió en Michigan, donde el cliente notó que su cuenta bancaria había quedado en negativo por solo $0.01. Sin embargo, la sorpresa llegó después: el banco le cobró $28.01 dólares en cargos por sobregiro, es decir, más de 2,800 veces el monto original del déficit.

El afectado decidió compartir su experiencia en Reddit, donde rápidamente otros usuarios comenzaron a relatar historias similares.

“Tienes suerte. A mediados de 2005, sobregiré alrededor de 50 centavos durante un fin de semana cuando tenía Wachovia”, escribió otro usuario de Reddit. “El banco me cobró una tarifa por sobregiro por cada transacción que hice ese fin de semana, incluso las que hice antes de quedar en sobregiro. Terminé con $120 dólares en cargos por exceder 50 centavos“.

Eso es pagar 240 veces más por la cantidad que se pasó. De alguna manera, es menor que la historia que inició el hilo.

“¡Me pasó lo mismo con PNC en 2014!”, escribió un usuario más. “Fue mi culpa por no prestar atención a cuándo se haría el autopago, pero siguieron intentando una y otra vez. Terminé con cargos por $1,886.47 dólares“.

En algunos casos, los consumidores se fueron incluso hasta las instancias legales para evitar la tarifa y hasta con una reposición superior.

“Fifth Third me hizo esto. Años después resolvieron una demanda por exactamente esto, y recibí como $300 dólares, más de lo que fueron las tarifas”, aseguró un testimonio.

Las tarifas por sobregiro: un costo que pocos revisan

Aunque estos casos parecen extremos, lo cierto es que los bancos tienen la facultad de aplicar cargos por sobregiro según sus políticas internas. Estas tarifas suelen estar detalladas en los términos y condiciones al abrir una cuenta, aunque muchas veces pasan desapercibidas para los usuarios.

En 2019, los ingresos anuales por tarifas por sobregiro entre los grandes bancos y las cooperativas de crédito fueron de un estimado de $12,600 millones de dólares, según la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB).

En el caso del cliente de Michigan, la historia tuvo un giro favorable. Posteriormente, informó que el banco decidió eliminar el cargo tras la queja pública. Aun así, el incidente dejó al descubierto lo fácil que es caer en este tipo de penalizaciones.

Además de entender las tarifas, es fundamental saber cómo comunicarse con el banco de forma segura. Ante cualquier problema, lo más recomendable es acudir directamente a una sucursal o utilizar los canales oficiales disponibles en su sitio web. Llamar a números verificados o usar plataformas seguras puede evitar caer en fraudes.

Esto es especialmente importante en un contexto donde los estafadores suelen hacerse pasar por representantes bancarios. Si recibes una llamada o mensaje sospechoso, lo mejor es colgar y contactar directamente a tu banco mediante un canal confiable.

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