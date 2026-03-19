Bolsa de valores de Wall Street cae ante el aumento del petróleo

La tensión geopolítica en Irán y el repunte del crudo han encendido las alarmas en los mercados financieros. Este jueves, la bolsa de valores de Wall Street retrocedió ante el temor de que el encarecimiento del petróleo vuelva a presionar la inflación y complique las decisiones de política monetaria en Estados Unidos. El nerviosismo se reflejó en los principales índices, que operaron a la baja desde las primeras horas de la jornada.

El índice Dow Jones cayó alrededor de un 0.45%, mientras que el Nasdaq también registró pérdidas cercanas al 0.7%. Por su parte, el índice S&P 500 cayó por cuarta semana consecutiva en un 0.49%. A su vez, el índice de volatilidad VIX, conocido como el “indicador del miedo”, subió 0.79%, reflejando el aumento en la incertidumbre del mercado.

El impacto proviene principalmente del alza en los precios del petróleo, impulsada por el conflicto en Medio Oriente. El crudo Brent llegó a superar los $119 dólares por barril antes de estabilizarse cerca de los $112 dólares, mientras que el petróleo estadounidense también registró incrementos. Estos movimientos han elevado el temor a un periodo prolongado de precios altos en la energía, lo que podría trasladarse al costo de vida global.

En este contexto, la Reserva Federal decidió mantener sin cambios las tasas de interés. Su presidente, Jerome Powell, advirtió sobre presiones inflacionarias.

“Es demasiado pronto para evaluar las repercusiones de la guerra en la economía”, señaló Powell, dejando claro que el panorama sigue siendo incierto.

Las acciones tecnológicas, que habían impulsado al mercado en meses recientes, no lograron sostener el ánimo. Empresas de semiconductores como Micron Technology retrocedieron, pese a presentar resultados sólidos. El sector enfrenta dudas por el aumento en los costos de financiamiento y sus planes de inversión en un entorno de tasas elevadas.

Las compañías vinculadas al turismo y transporte, como aerolíneas y cruceros, registraron caídas debido a su sensibilidad al precio del combustible. En paralelo, las acciones de mineras sufrieron fuertes pérdidas tras la baja en los precios de metales preciosos como el oro y la plata.

La caída de la bolsa de valores no fue exclusiva de Wall Street; mercados en Asia y Europa reportaron caídas más pronunciadas, reflejando el temor generalizado a una desaceleración económica. La situación se agrava por la incertidumbre sobre el suministro energético, especialmente en rutas clave como el estrecho de Ormuz.

Antes del conflicto, los mercados anticipaban recortes en las tasas de interés durante este año. Ahora, incluso se contempla la posibilidad de aumentos. Instituciones financieras han ajustado sus previsiones, retrasando cualquier recorte hasta finales de 2026 o incluso más adelante.

En tanto, el presidente Donald Trump ha presionado por medidas para contener el alza del petróleo, incluyendo llamados a aliados internacionales para garantizar el flujo energético. Sin embargo, los analistas consideran que estas acciones tienen efectos limitados frente a un conflicto prolongado.

A pesar de la caída en los mercados, algunos datos económicos ofrecen señales mixtas. Las solicitudes de subsidio por desempleo disminuyeron inesperadamente, lo que sugiere estabilidad en el mercado laboral. No obstante, el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro indica que los inversionistas siguen anticipando un entorno financiero más restrictivo.

La atención ahora se centra en los próximos movimientos de la Reserva Federal y en la evolución del conflicto en Medio Oriente. Los mercados continuarán reaccionando a cualquier señal que modifique las expectativas sobre inflación, tasas de interés y crecimiento económico, en un escenario donde la energía vuelve a marcar el ritmo de la economía global.

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