Precio del dólar en México hoy, 20 de marzo 2026: repunte en semana de caídas

El cierre de la semana cambiaria en México llega con un movimiento que rompe la inercia de días previos. Este viernes 20 de marzo de 2026, el dólar estadounidense muestra un ligero repunte frente al peso mexicano, en medio de un entorno internacional todavía marcado por tensiones geopolíticas y ajustes en las expectativas económicas. A pesar del avance, la divisa norteamericana se perfila para terminar la semana con pérdidas acumuladas.

Hoy, el tipo de cambio interbancario inició operaciones en $17.79 pesos mexicanos, según datos del Banco de México. Hasta el momento de la escritura de este artículo, el dólar mostró una recuperación al alza, con una cotización de $17.92 pesos.

En operaciones al público, como en Banco Azteca, la moneda estadounidense se compra en $16.20 pesos y se vende en $18.34 pesos. Estos niveles confirman una jornada de recuperación moderada para el dólar, aunque dentro de un rango de alta volatilidad que ha caracterizado toda la semana.

En perspectiva, los últimos días han estado dominados por la incertidumbre internacional. Desde inicios de semana, el tipo de cambio se movía cerca de los $17.95 pesos, presionado por el conflicto en Medio Oriente, particularmente por las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán. Este escenario elevó la aversión al riesgo y fortaleció al dólar como activo refugio, afectando a monedas emergentes como el peso mexicano.

A mitad de semana, el comportamiento del peso mostró señales de recuperación. El miércoles, la cotización llegó a niveles cercanos a los $17.68 pesos por dólar, impulsada por la expectativa en torno a la decisión de la Reserva Federal (Fed). Este ajuste reflejó cómo los mercados reaccionan rápidamente a cualquier señal de política monetaria, especialmente en un contexto global incierto.

El miércoles fue un punto de inflexión en el mercado de las divisas. La Reserva Federal decidió mantener sin cambios las tasas de interés en un rango de 3.50% a 3.75%. Aunque la decisión estaba en línea con lo esperado, el mensaje de Jerome Powell, presidente de la Fed, marcó la incertidumbre de lo que se avecina en la economía del país: el aumento en los precios de la energía a causa de los conflictos internacionales podría impulsar la inflación.

Este contexto ha sido determinante: si días atrás se anticipaban recortes en las tasas de interés, ahora ese escenario luce cada vez más lejano. Incluso, la Fed se ha quedado como el único gran banco central que no endurecería su política monetaria este año, mientras otras economías adoptan medidas más restrictivas para contener la inflación.

La industria petrolera ha sido el reflejo perfecto del impacto que la guerra con Irán causa a nivel mundial. Aunque los precios del crudo retrocedieron este viernes, el nivel general sigue siendo elevado. En buena medida, esto ha afectado las decisiones económicas recientes, la cautela de los bancos centrales y la incertidumbre que genera en los mercados bursátiles.

Así fluctuó el dólar en México desde el martes 17 de marzo hasta ahora:

Martes 17 de marzo: $17.95 pesos .

. Miércoles 18 de marzo: $17.68 pesos .

. Jueves 19 de marzo: $17.86 pesos .

. Viernes 20 de marzo: $17.79 dólares, aunque ha alcanzado una cotización de $17.92 pesos.

Para quienes dependen del tipo de cambio, como quienes envían remesas o realizan pagos en dólares, las variaciones pueden ser rápidas en el contexto actual, por lo que, es muy posible que cuando leas este artículo, el precio ya haya cambiado. Te recomendamos revisar las diferentes ofertas de compra-venta y envío de dinero para conseguir el mejor precio, que te permita enviar la mayor cantidad a tu familia en México.

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