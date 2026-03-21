Pagos del Seguro Social el 25 de marzo: quiénes reciben $2,000

El cierre de los pagos del Seguro Social en marzo ya tiene fecha, y para muchos beneficiarios esto significa recibir depósitos cercanos a los $2,000 dólares. Si estás esperando tu dinero este mes, es clave entender quiénes cobran el 25 de marzo y por qué ese día marca el último grupo dentro del calendario oficial en Estados Unidos.

La Administración del Seguro Social (SSA) organiza sus pagos mensuales mediante un sistema escalonado que divide a los beneficiarios según su fecha de nacimiento. Este método permite distribuir los depósitos de forma ordenada entre millones de personas que reciben beneficios por jubilación, discapacidad o sobrevivencia.

En marzo de 2026, el calendario quedó dividido en tres miércoles consecutivos, a partir del segundo miércoles del mes:

Quienes nacieron entre el 1 y el 10 recibieron su pago el día 11.

Los nacidos entre el 11 y el 20 cobraron el 18 de marzo.

El último grupo, correspondiente a quienes cumplen años del 21 al 31, recibirá su dinero el miércoles 25 de marzo.

Es importante tener en cuenta un detalle que puede generar confusión. Si una persona recibe beneficios basados en el historial laboral de alguien más, como ocurre en algunos casos de sobrevivientes o cónyuges, el pago se determina por la fecha de nacimiento de esa persona, no por la del beneficiario.

Ahora bien, aunque el monto de los beneficios puede variar dependiendo de los factores de elegibilidad del trabajador, según datos oficiales, los trabajadores jubilados reciben en promedio $2,076.41 dólares al mes, una cifra que sirve como referencia para millones de beneficiarios.

Por su parte, quienes reciben pagos por discapacidad obtienen alrededor de $1,633.76 dólares, mientras que los beneficios para sobrevivientes promedian $1,623.28 dólares.

Esto significa que no todos recibirán exactamente $2,000 dólares el 25 de marzo, pero sí un grupo importante se encuentra en ese rango, principalmente jubilados. El monto final depende de factores como el historial de ingresos, la edad de retiro y los años trabajados.

No todos los beneficiarios siguen este calendario de miércoles. Existe un grupo que cobra en fechas distintas, lo que puede generar dudas entre quienes esperan su pago. Por ejemplo, las personas que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 reciben su dinero el día 3 de cada mes, sin importar su fecha de nacimiento.

También están los beneficiarios que combinan el Seguro Social con el programa del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), destinado a personas con ingresos limitados. En estos casos, el pago del Seguro Social también se realiza el día 3, mientras que el SSI suele entregarse el primer día del mes.

En cuanto a la forma de pago, la SSA ofrece dos opciones principales. La más común es el depósito directo en cuenta bancaria, que permite recibir el dinero de manera rápida y segura. Alternativamente, los beneficiarios pueden utilizar la tarjeta Direct Express, una tarjeta de débito diseñada para distribuir pagos federales sin necesidad de una cuenta bancaria tradicional. El gobierno ha tratado de descontinuar la entrega de beneficios a través de cheques de papel desde septiembre del 2025, aunque existen sus excepciones.

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