¿Costco reembolsaría aranceles a clientes? Una demanda así lo exige

El rechazo de la Corte Suprema a la mayoría de los aranceles establecidos en el primer año de la administración del presidente Donald Trump ha ocasionado un efecto en cadena, un desorden. Mientras las empresas han demandado al gobierno por la devolución de las tarifas pagadas, los consumidores están a la expectativa de si parte de ese dinero regresará a sus bolsillos. No para los clientes de Costco, quienes tomaron la situación en sus manos y han demandado a la cadena mayorista para que les reembolse esos cargos que se manifestaron en sobreprecios.

La demanda colectiva fue presentada por Matthew Sockov, un residente de Illinois, quien acusa a la empresa de beneficiarse indebidamente de una situación generada por las políticas comerciales del presidente Donald Trump. El caso busca representar a miles de consumidores que habrían pagado más por productos importados.

Uno de los argumentos centrales de la demanda señala que Costco podría recibir reembolsos del gobierno federal por los aranceles, pese a que esos costos ya fueron trasladados a los clientes mediante precios más altos. Según la demanda, esto implicaría un “doble cobro”.

En el documento legal se señala que Costco “está en posición de recuperar dos veces el costo de los aranceles: primero de los clientes a través de precios elevados y luego del gobierno”, lo que representaría un “enriquecimiento ilícito”.

La acción judicial también citó un análisis de Goldman Sachs, donde se indica que los consumidores asumieron gran parte del impacto. En palabras del informe, los clientes estaban “asumiendo dos tercios de los nuevos costos arancelarios del presidente Trump”. Además, el demandante subraya que “las partes realmente perjudicadas no tienen una vía directa de reparación”.

El origen de esta disputa se remonta a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos del pasado 20 de febrero de 2026. El máximo tribunal determinó, con una votación de seis a tres, que Trump excedió su autoridad al imponer aranceles masivos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).

Aunque este fallo no dictaminó si el gobierno debería regresar el dinero conseguido por esa política, abrió la puerta a las demandas de las empresas por reembolsos multimillonarios. Se estima que el gobierno podría devolver hasta $166 mil millones de dólares a empresas importadoras. Más de 330,000 compañías serían elegibles para recibir estos fondos, lo que ha generado incertidumbre sobre los tiempos y la distribución del dinero.

Posteriormente, el Tribunal de Comercio Internacional ordenó iniciar los reembolsos. No obstante, autoridades han advertido que los sistemas actuales no están preparados para manejar un volumen de esta magnitud, lo que podría retrasar los pagos.

Mientras tanto, surge una pregunta clave: ¿quién debe quedarse con ese dinero? Aunque los importadores pagaron los aranceles inicialmente, en muchos casos trasladaron esos costos a distribuidores y consumidores finales.

Costco, que forma parte de las miles de empresas que buscan recuperar esos fondos, no ha definido públicamente cómo actuaría en caso de recibirlos.

“No está claro qué reembolsos, si es que hay alguno, se recibirán”, declaró Ron Vachris, director ejecutivo de Costco. “Como hemos hecho en el pasado, cuando desafíos legales han recuperado cargos trasladados de alguna forma a nuestros miembros, nuestro compromiso será encontrar la mejor manera de devolver este valor a nuestros miembros mediante precios más bajos y mejores ofertas. Seremos transparentes en cómo planeamos hacerlo si y cuando recibamos algún reembolso”.

El caso contra Costco no es aislado. Otras grandes empresas enfrentan demandas similares. FedEx ya fue objeto de una acción colectiva en Florida, a pesar de que la compañía ya había realizado una postura oficial en la que aseguraba que reembolsaría esas tarifas a sus clientes. Además, compañías como UPS y EssilorLuxottica también han sido señaladas por situaciones relacionadas con estos aranceles.

El tema sigue siendo muy complicado en todos los niveles: gobierno, empresas y consumidores. Pero las acciones colectivas de los consumidores no dejan de ser tan valientes como responsables. Esperar las posturas de las compañías es dejar casi al terreno del azar la posibilidad de un reembolso. Estas acciones legales hablan de clientes conscientes sobre su gobierno, sus hábitos de consumo y sus derechos.

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