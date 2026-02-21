¿Recibirías un reembolso de los aranceles de Trump tras la revocación de la Corte Suprema?

Miles de millones de dólares cobrados en aranceles podrían estar en juego tras una decisión histórica. La pregunta que ahora se hacen empresas y familias es directa: ¿habrá devolución del dinero pagado bajo los aranceles impuestos por Donald Trump? Aquí te explicamos qué resolvió la Corte Suprema y qué podría ocurrir con esos recursos.

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó el viernes que el presidente Donald Trump no tenía autoridad para imponer ciertos aranceles utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el alto tribunal no aclaró si el gobierno debe devolver el dinero recaudado.

Esa omisión dejó el tema en manos de tribunales inferiores y abrió la puerta a una nueva batalla legal que, según expertos, podría extenderse durante años.

“Anticipamos otra larga batalla legal por esos reembolsos”, escribió Paul Ashworth, economista jefe para América del Norte de Capital Economics, en una nota a los inversores.

De acuerdo con el Modelo Presupuestario Penn Wharton, una iniciativa académica no partidista, las empresas podrían reclamar hasta $165 mil millones de dólares. Se trata de una cifra que representa alrededor del 60% de los ingresos arancelarios mensuales recaudados por el gobierno federal bajo esas disposiciones.

“Tardan meses y meses en redactar una opinión, y ni siquiera discuten ese punto”, comentó el presidente Trump en una conferencia de prensa el viernes tras el fallo de la Corte Suprema. “¿Qué pasa con todo el dinero que recibimos? No se discutió”.

Es el propio presidente quien también dejó en la mesa la incertidumbre sobre lo que pasará en torno a este tema, asumiendo lo que otros expertos también han dicho.

“Supongo que tendrá que litigarse durante los próximos dos años”, concluyó el mandatario.

Actualmente, no existe un portal ni un procedimiento automático para solicitar la devolución de aranceles pagados bajo IEEPA.

Wayne Winegarden, investigador senior en economía del Pacific Research Institute, declaró a CBS News que gestionar miles de millones en reembolsos sería un movimiento “sin precedentes” para el gobierno federal.

“Ciertamente, la administración no va a ofrecer reembolsos voluntariamente, y las empresas tendrán que pedirlos”, explicó Winegarden. “En resumen, el gobierno no tenía la autoridad para imponer el impuesto, por lo que tienen derecho a reembolsos”.

Este especialista advierte que el proceso podría ser intimidante. Incluso calcula que algunas compañías podrían evitar reclamar por temor a represalias políticas.

“Es un desastre complicado. Para las empresas es una apuesta, y él (Trump) es una persona punitiva, así que eso las frenará de pedir”, concluyó Winegarden.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que el tema de los reembolsos está “en disputa”. Recordó que la Corte Suprema no resolvió ese punto y que el caso regresó al Tribunal de Comercio Internacional.

“Mi impresión es que podría prolongarse durante semanas, meses, años”, afirmó Bessent.

Las empresas han presentado más de 1,000 solicitudes de reembolso de aranceles ante el Tribunal de Comercio Internacional, estimó Alex Jacquez, jefe de políticas y defensa de Groundwork Collective, un centro de estudios económicos progresista. Se prevé que esa cifra se disparará tras el fallo del Tribunal Supremo del viernes.

Por su parte, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, exigió pagos de $1,700 dólares por hogar en su estado, lo que sumaría $8 mil millones de dólares.

Mientras tanto, la administración ha señalado que buscará reemplazar esos aranceles utilizando otras herramientas legales. Trump anunció un arancel global del 10% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y planteó ampliar gravámenes bajo la Sección 301.

