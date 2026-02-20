Trump impone arancel global del 10% tras fallo de la Corte Suprema

El presidente Donald Trump anunció la imposición de un arancel global temporal del 10% minutos después de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara parte de su esquema arancelario aprobado bajo poderes de emergencia. La decisión del tribunal —adoptada por 6 votos contra 3— determinó que el mandatario excedió su autoridad al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer gravámenes amplios.

Lejos de retroceder, Trump respondió desde la Casa Blanca con un nuevo movimiento: aplicar un arancel bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que permite establecer un “recargo temporal a las importaciones” por hasta 150 días.

“Tenemos aranceles, solo que los tenemos de una manera diferente”, declaró el presidente, al insistir en que existen “métodos, prácticas, estatutos y facultades” alternativas que le permiten mantener presión comercial sobre otros países.

Reacciones divididas en el Congreso

El fallo de la Corte y la respuesta inmediata del presidente intensificaron el debate en el Capitolio. El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, calificó la decisión judicial como “otra derrota aplastante para el aspirante a rey”, en referencia a lo que considera un uso excesivo del poder ejecutivo.

En contraste, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, defendió los aranceles como “una herramienta importante y eficaz para abordar prácticas comerciales desleales y nivelar el campo de juego”.

Economía y percepción pública

El anuncio de la Corte Suprema y el nuevo arancel de Trump ocurren en un momento en que la economía se ha convertido en eje central del debate político. En un reciente acto en Georgia, el presidente afirmó haber “ganado la asequibilidad”, pese a que los precios al consumidor han mostrado aumentos considerables.

Sin embargo, encuestas recientes indican escepticismo entre votantes sobre la gestión económica. Un sondeo de Fox News señala que el presidente enfrenta un déficit de aprobación en este rubro y que una mayoría considera que no está dedicando suficiente atención al tema.

Desde el Comité de Campaña del Congreso Demócrata (DCCC), su portavoz Justin Chermol acusó a Trump de “elevar los costos con sus aranceles” y cuestionó si los republicanos vulnerables en la Cámara respaldan plenamente su estrategia económica.

Con este nuevo arancel global se abre un nuevo capítulo entre el Ejecutivo y el Poder Judicial sobre los límites de la autoridad presidencial en materia comercial.

