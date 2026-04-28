¿Por qué debe preocupar el caso de TPS ante la Corte Suprema?

Más de 350,000 personas estarían en riesgo de deportación si la Corte Suprema decide en su contra en un caso sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS), luego de la decisión del gobierno de Donald Trump de terminar con el programa que protege a gente de Haití y de Siria.

Sin embargo, aunque esta determinación afectaría directamente a los inmigrantes de esos países, su impacto negativo podría extenderse a más de 1.3 millones de personas de 17 países con TPS.

Los magistrados harán cuestionamientos al gobierno de Trump y a la defensa de los inmigrantes sobre los casos Mullin v. Doe y Trump v. Miot, los cuales fueron consolidados para una decisión conjunta.

En una conferencia de prensa virtual organizada por America’s Voice, la representante Delia Ramirez (Ilinois) criticó al gobierno del presidente Donald Trump por lo que calificó como “una guerra” contra los inmigrantes.

“Sin importar lo que suceda en el caso de la Corte Suprema esta semana, en el Congreso debemos seguir luchando por un camino hacia la ciudadanía”, expresó.

Vanessa Cárdenas, directora de America’s Voice, indicó que la administración Trump empuja un intento de “eludir” las decisiones de tribunales, además de criticar la agenda migratoria del actual gobierno, que incluye intentos de terminar con la ciudadanía por nacimiento.

El caso es tan importante que la Alianza Puente Haitiana (HBA) confirmó que exfuncionarios federales –de administraciones demócratas y republicana– y 19 estados presentaron escritos de ‘amicus curiae’ (documentos amigos de la corte a favor del TPS).

“Específicamente [los ‘amicus’] subrayan que el Departamento de Seguridad Nacional no llevó a cabo una consulta interinstitucional significativa ni evaluó adecuadamente la situación actual del país en Haití antes de terminar las protecciones del TPS”, se advierte.

En ese contexto, Linda Stone, directora de Mamás con Poder, ofreció una entrevista a este diario donde ahonda sobre la importancia de mantener el TPS y proteger a miles de familias.

El TPS enfrenta un desafío importante si bien lo que se discutirá en la Corte Suprema bueno que está ahorita enfrentando en este momento es el TPS para haitianos y para las personas de Siria… pero esa decisión pues podría tener un impacto en todo el programa de TPS. En términos generales, ¿cuéntanos en qué estamos?

“Sí, mañana [miércoles 29 de abril] es un día muy importante en el que se va a decidir prácticamente el futuro del programa de TPS para 17 países. Son más de 1.3 millones de personas que tienen el futuro de sus vidas en lo que decida la Corte Suprema mañana, aunque la decisión va directamente a impactar primero lo que es TPS para Haití, que son 350,000 personas y el TPS para Siria que son 6,500 personas. Es decir, son los casos que van a ser escuchados lo que decida mañana la corte impactaría también para los otros 17 países, [es decir] 1.3 millones de personas. Lo que prácticamente queremos saber [de la Corte Suprema es si se va] alinear con Trump a querer quitarle la protección migratoria a más de un millón de personas.”

Sí, nada más. Entonces lo que vamos a escuchar son las son las posiciones de ambas partes. Van a escuchar los argumentos legales o por supuesto, como bien señalas, se delinea mucho con las preguntas de los magistrados, la inclinación que podrían tener y dar una perspectiva hacia dónde podrían tomar una decisión y la decisión final creo que es al final del periodo de la Corte Suprema. Ahora, ¿cómo lo están viendo desde la perspectiva tú como líder de la organización Mamás con Poder? ¿Cómo impacta a las familias y a los niños en particular?

“Mira, el impacto a las comunidades es directo, a las familias también, porque, por ejemplo, te hablo del caso Haití. Las personas de Haití han vivido en este país por muchos años, tienen niños ciudadanos, es decir, niños que nacieron en este país, que van a las escuelas. Ellos también tienen negocios aportando millones de dólares a la economía. Tienen casas, ya son parte muy esenciales de las comunidades de nuestro país. Específicamente hay estados como por ejemplo Florida, como por ejemplo en Ohio, donde su contribución es importante. En Ohio, ellos cumplen un rol muy específico en dar servicios de cuidados… Si ellos no pueden trabajar en eso, va a haber una crisis, va a haber una crisis de cuidado en este estado… ¿Cómo vamos a sostener comunidades tan claves, por ejemplo, en Ohio, en Florida, en New York, sin el trabajo de ellos? Y tercero, la parte humanitaria, la parte moral, que es la que también reclamamos con mucha fuerza este gobierno. ¿Cómo vamos a enviarlos a un país que está en ruinas? El país no está bien, es más se nos informa, si tú quieres viajar a Haití, que no vayas.”

¿Cuál es el argumento del gobierno del presidente Trump para terminar con el TPS? ¿Realmente le genera problemas al gobierno?

“El programa no genera problemas al gobierno, es más, se ha demostrado de cuántos millones de dólares ha traído a la economía. Esto viene desde campaña cuando el presidente prometió a sus bases de que iba a terminar programas de inmigración… Y lo que quiero enfatizar es que esto más que nada es un tema, primero, inhumano… y segundo, que no tiene sentido si lo ves desde el punto de vista económico, no tiene sentido quitar estos millones de dólares que vienen de las personas que tienen TPS.”

Vamos a pensar en una en algo extremo, que la Corte Suprema se alinee justamente con las políticas del presidente Donald Trump y señale, bueno, pues el gobierno tiene la autoridad para terminar con este programa cuando desee y como desee. ¿Cuál es el escenario para las familias? Es decir, ¿qué pasaría con las familias?

“Muy buena pregunta porque estamos hablando de 1.3 millones de personas que estarían en riesgo de ser deportadas. La pregunta es cómo el gobierno podría deportar 1.3 millones de personas. Es algo que no tiene sentido desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de infraestructura. Y tercero, esto es solamente la campaña más grande de quitar a protecciones migratorias a la comunidad latina y no se ha visto en la historia de este país.”

¿En qué sectores trabajan las personas con TPS? Por ejemplo, durante la pandemia publicamos que trabajaban en sectores esenciales, como ayudando como asistentes médicos, enfermeras, muchos médicos también.

“Sí, en su mayoría están en la industria del cuidado, es decir, por ejemplo, personas que cuidan ancianos, personas que cuidan niños, a personas que trabajan ayudando a las enfermeras en hospitales. Están también en el sector de construcción, están en el sector de hospitalidad y están también en el sector de lo que tiene que ver restaurantes, etcétera. Están en primera fila y durante la pandemia estas personas estuvieron allí ayudando a que las personas que estábamos en casa podamos recibir no solamente el acceso a nuestros alimentos en los supermercados, el cuidado que necesitaba nuestro abuelo, por ejemplo.”

Pensemos en un caso extremo, ¿qué les recomendarías a las familias si la Corte Suprema toma una decisión en contra del TPS?

“Muy buena pregunta. Primero, no están solos. Hay muchas personas que estamos con ustedes, estamos luchando. Segundo, es importante tener un plan familiar. Si usted tiene acceso a abogados, hable con su abogado y aprenda de diferentes otras formas que tiene su caso, acceso a que pueda poder regular su estatus migratorio, por ejemplo, asilo. Cada caso es distinto, por eso es importante hablar con un abogado. Tercero y muy importante es que sea miembro de la Alianza Nacional de TPS, porque la Alianza Nacional de TPS está manejando diferentes avenidas para proteger a la comunidad tepesiana. Por ejemplo, lo que acabo de pasar hace unas semanas a través de la representante [Ayanna] Presley, en el que se pudo ganar este voto en lo que es la Cámara baja y ahora va al Senado en lo que es TPS para Haití. Lo que quiero decir es quédese informado, no están solos, involúcrese.”