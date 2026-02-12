Jueza confirma su orden de posponer la terminación del TPS para miles haitianos refugiados en EE.UU.

Ana Cecilia Reyes, jueza para el Distrito de Columbia, confirmó su orden de posponer la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) a cerca de 350,000 haitianos refugiados en Estados Unidos por cuestiones humanitarias.

La magistrada de origen uruguayo indicó que emitiría una orden escrita antes del 19 de febrero, fecha límite para el caso en la corte de apelaciones.

A finales de junio del año pasado, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional (DHS), dio a conocer que finalizaba el TPS concedido por la anterior administración federal a inmigrantes haitianos que habían solicitado refugio debido a las condiciones de violencia y falta de gobernabilidad en su nación.

“La situación ambiental en Haití ha mejorado lo suficiente como para que sea seguro para los ciudadanos haitianos regresar a casa. Animamos a estas personas a aprovechar los recursos del Departamento para regresar a Haití, que se pueden organizar a través de la aplicación CBP Home”, indicaba parte de un comunicado.

Sin embargo, dicha orden fue apelada por algunas organizaciones que apoyan a los extranjeros carentes de estatus legal.

Desde hace varios meses, los refugiados haitianos viven angustiados ante la posibilidad de ser obligados a abandonar Estados Unidos. (Crédito: Gregory Bull / AP)

Después de analizar el asunto,la jueza Reyes se decidió temporalmente pausar el final del TPS dándole un respiro a miles inmigrantes caribeños quienes, de otra manera, se verían obligados a abandonar el territorio estadounidense.

“Durante la suspensión, la Terminación será nula, sin valor y sin efecto legal. Por lo tanto, la Terminación no afecta las protecciones y beneficios previamente otorgados por la designación del TPS, incluyendo la autorización de trabajo y la protección contra la detención y la deportación, y el período válido de la autorización de trabajo se extiende durante la suspensión”, escribió la primera latina y abiertamente LGBTQ que se desempeña en Washington, DC, como jueza de un tribunal de distrito.

Asimismo, la magistrada de 52 años denunció haber sido objeto de amenazas a través de correos electrónicos después de ponerse de lado de los haitianos, lo cual dijo no tolerará en caso de que la policía logre dar con los responsables.

“A quienes amenacen a los jueces… actuaremos sin temor ni favoritismo… Seguiremos haciendo nuestro trabajo… No nos dejaremos intimidar”, enfatizó.

